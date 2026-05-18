El Soneira acaba la temporada sin conocer la derrota

Equipo del Soneira femenino que goleó al Ponteceso en la última jornada Cedida

Mientras las espadas siguen en todo lo alto en Segunda División Gallega, en la Tercera categoría la competición llegó a su fin el pasado fin de semana y en el grupo III de la zona de la Costa lo hizo con el Soneira como campeón después de completar una temporada sin mácula.

Los de Vimianzo mantuvieron a 0 se casillero de derrotas y tan solo cedieron 4 empates en las 22 jornadas disputadas, en las que fueron también el equipo más goleador (87 goles) y el menos goleado (20).

En la última jornada las campeonas de liga masacraron al Ponteceso, equipo al que derrotaron por 11-0, con un póker de María Villaverde.

El Outes acompañará a las de Vimianzo en el ascenso a Segunda.

Las de A Serra empataron en casa en la jornada de cierre ante el Cabana (2-2).

La tercera posición fue para las EFCC Juan Cabrejo, que jugará la promoción de ascenso pese a caer en la última jornada ante el Cerqueda (2-1).

Primera y Segunda División

Por lo que respecta al grupo I de Segunda División, sigue liderado por el Muxía a falta de dos jornadas para el final.

En la antepenúltima jornada las muxianas golearon al Eirís por 7-0, con goles de Patricia Romaní (3), Eva Leis (2), Barca Toba y María.

No quisieron ser menos las segundas clasificadas, el Tordoia, que se impuso por 9-0 al Brexo Lema.

También goleó el Bergantiños B, terceras en discordia, al Nicrariense por 5 goles a 1.

La jornada se completó con estos marcadores: Esteirana-Corme, 1-4; Cultural Maniños-Cee, 0-3; y Dumbría-Órdenes, 4-1.

En Primera Gallega el Xallas empató sin goles en el campo del Lóstrego B.