El Soneira acaba la temporada sin conocer la derrota
El Outes, que despidió la liga con un empate ante el Cabana, acompañará a las de Vimianzo en el ascenso
Mientras las espadas siguen en todo lo alto en Segunda División Gallega, en la Tercera categoría la competición llegó a su fin el pasado fin de semana y en el grupo III de la zona de la Costa lo hizo con el Soneira como campeón después de completar una temporada sin mácula.
Los de Vimianzo mantuvieron a 0 se casillero de derrotas y tan solo cedieron 4 empates en las 22 jornadas disputadas, en las que fueron también el equipo más goleador (87 goles) y el menos goleado (20).
En la última jornada las campeonas de liga masacraron al Ponteceso, equipo al que derrotaron por 11-0, con un póker de María Villaverde.
El Outes acompañará a las de Vimianzo en el ascenso a Segunda.
Las de A Serra empataron en casa en la jornada de cierre ante el Cabana (2-2).
La tercera posición fue para las EFCC Juan Cabrejo, que jugará la promoción de ascenso pese a caer en la última jornada ante el Cerqueda (2-1).
Primera y Segunda División
Por lo que respecta al grupo I de Segunda División, sigue liderado por el Muxía a falta de dos jornadas para el final.
En la antepenúltima jornada las muxianas golearon al Eirís por 7-0, con goles de Patricia Romaní (3), Eva Leis (2), Barca Toba y María.
No quisieron ser menos las segundas clasificadas, el Tordoia, que se impuso por 9-0 al Brexo Lema.
También goleó el Bergantiños B, terceras en discordia, al Nicrariense por 5 goles a 1.
La jornada se completó con estos marcadores: Esteirana-Corme, 1-4; Cultural Maniños-Cee, 0-3; y Dumbría-Órdenes, 4-1.
En Primera Gallega el Xallas empató sin goles en el campo del Lóstrego B.