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Deportes

El Xuventude Laracha decide el título de liga y jugará la promoción

En el grupo de Tercera Futgal de la Costa Seaia y Cerqueda hicieron valer la ventaja con la que afrontaban la última jornada y lucharán por la plaza de ascenso que falta por adjudicar

Redacción
18/05/2026 21:16
Plantel del Xuventude Laracha que el domingo se proclamó subcampeón de liga
Plantel del Xuventude Laracha que el domingo se proclamó subcampeón de liga
Cedida
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En la jornada de cierre en los distintos grupos de Tercera Futgal en los que están encuadrados los equipos de la zona también había un plato fuerte. 

Era concretamente en el grupo I, en donde el tercer clasificado, el Xuventude Laracha, recibía al líder Maravillas. 

En juego estaba ni más ni menos que asegurarse la promoción de ascenso, por lo que atañe a los locales, y el título de liga por parte visitante. 

El partido fue muy intenso como cabía esperar y al final cayó del lado del Xuventude, que se impuso por 2-0 después de tres minutos mágicos. 

Mateo Esmorís abrió la cuenta cuando se cumplía el primer cuarto de hora de encuentro y tanto solo tres minutos después los laracheses sentenciaban por medio de Bruno Fonteboa. 

Pese a todo, tocó sufrir, máxime después de que en el minuto 78 el Xuventude se quedase con uno menos. 

El triunfo permite al equipo local asaltar la segunda plaza y asegurarse la promoción de ascenso, a la vez que relega al Maravillas a la tercera plaza, además de hacer campeón al Ciudad Jardín, que no falló ante el Sin Querer. 

En el grupo III ya estaba todo decidido. 

El Bergan B acabó la liga goleando por 1-7 (con 6 goles de Abib Sarr) al colista Coirós y ocupando la tercera plaza, junto por delante de un Atl. Cercedense que derrotó por 2-0 al Vizoño B. 

En el grupo de la Costa faltaba por decidir dos de las plazas de la fase de promoción de ascenso, a las que aspiraban Seaia, Cerqueda y Laxe. 

Los tres ganaron sus partidos por lo que el Laxe se queda fuera de la fase y los equipos malpicanos lucharán con Cee y Atl. Pereiriña por la plaza de ascender a la Liga da Costa que falta por adjudicar. 

Los jugadores del Cerqueda celebrando la clasificación para la fase de ascenso
Los jugadores del Cerqueda celebrando la clasificación para la fase de ascenso
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