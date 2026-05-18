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Deportes

La ceense Martina Andrade es campeona de España Sub 12 de fútbol sala femenino

El logro lo consiguió con la Selección de Galicia, de la que también forman parte como entrenadores la vimiances Ana Mouzo y el muxián Fran Toba

Redacción
18/05/2026 21:32
Marina posando con la copa de campeonas de España flanqueada por los enrtrenadores Ana Mouzo y Fran Toba
Marina posando con la copa de campeonas de España flanqueada por los enrtrenadores Ana Mouzo y Fran Toba
Cedida
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La ceense Marina Andrade acaba de proclamarse campeona de España de fútbol sala femenino Sub 12. 

La jugadora del Fisober FSF formó parte de la Selección Gallega que el pasado fin de semana conquistó el Campeonato de España de la categoría tras imponerse en la gran final a Aragón por 4 goles a O. 

Del combinado gallego también forman parte, en calidad de entrenadores, la vimiancesa Ana Mouzo Mosquera y el muxián Fran Toba. 

Los tres están recibiendo múltiples felicitaciones por el gran  logro cosechado.

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