La Fontana gana la copa de fútbol sala sénior de Cee

La Fontana, campeón de Copa Cedida

La Fontana se impuso por 4-1 a Altamira FS en la gran final de la Copa de Fútbol Sala de Cee disputada el pasado domingo.

En el acto de entrega de trofeos los responsables de la entidad organizadora, FSF Villa de Cee, estuvieron acompañados por la alcaldesa ceense, Margarita Lamela, y las concejalas Belén Fernández y María Luisa Rodríguez.

En categorías inferiores la competición fue dominada por los anfitriones del FSF Villa de Cee, que en la final benjamín derrotaron al Fisterra por 10-5 y en alevines hicieron lo propio con el CPR Manuela Rial Mouzo por 0-4.

Las finales en este caso fueron el sábado.