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Deportes

Cerca de 900 inscritos en la X Carreira Pedestre de Dumbría

La cita se disputa el próximo domingo

Redacción
19/05/2026 17:28
Imagen de la carrera del pasado año
Raúl
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El próximo domingo se corre X Pedestre Concello de Dumbría, la quinta prueba del Circuito Correndo pola Costa da Morte de este año. 

La principal novedad con respecto a ediciones anteriores es que se ha eliminado del recorrido la subida al Cemiterio das Cores, lo que reduce el desnivel positivo y ajusta la distancia, dejando la distancia total de la 10K en 10.000 metros exactos. 

La carrera sigue a la disputada hace unos días en Mazaricos en la que el carballés Álex Pardo fue el vencedor absoluto.

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