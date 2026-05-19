Cerca de 900 inscritos en la X Carreira Pedestre de Dumbría

Imagen de la carrera del pasado año Raúl

El próximo domingo se corre X Pedestre Concello de Dumbría, la quinta prueba del Circuito Correndo pola Costa da Morte de este año.

La principal novedad con respecto a ediciones anteriores es que se ha eliminado del recorrido la subida al Cemiterio das Cores, lo que reduce el desnivel positivo y ajusta la distancia, dejando la distancia total de la 10K en 10.000 metros exactos.

La carrera sigue a la disputada hace unos días en Mazaricos en la que el carballés Álex Pardo fue el vencedor absoluto.