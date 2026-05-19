Deporte y mucha diversión en la Poseidón Race de Cerceda

En la prueba participaron alrededor de un millar de deportistas Cedida

La Poseidón Race, la peculiar prueba de obstáculos que organiza el Concello de Cerceda, vivió el pasado fin de semana una nueva edición, que volvió a estar marcada por el buen humor y las ganas de diversión de la que hicieron gala los cerca de 1.000 intrépidos deportistas que acabaron participando en el evento.

Los vencedores absolutos de esta quinta edición fueron Rubén García y Magali Hayen al imponerse en categoría Élite.

La prueba reservada a las categorías populares convirtió el entorno del parque acuático (Aquapark) en una auténtica fiesta con más de 800 inscritos.