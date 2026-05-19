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Deportes

Deporte y mucha diversión en la Poseidón Race de Cerceda

Los vencedores absolutos fueron Rubén García y Magali Hayen

Redacción
19/05/2026 17:21
En la prueba participaron alrededor de un millar de deportistas
En la prueba participaron alrededor de un millar de deportistas
Cedida
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La Poseidón Race, la peculiar prueba de obstáculos que organiza el Concello de Cerceda, vivió el pasado fin de semana una nueva edición, que volvió a estar marcada por el buen humor y las ganas de diversión de la que hicieron gala los cerca de 1.000 intrépidos deportistas que acabaron participando en el evento. 

Los vencedores absolutos de esta quinta edición fueron Rubén García y Magali Hayen al imponerse en categoría Élite. 

La prueba reservada a las categorías populares convirtió el entorno del parque acuático (Aquapark) en una auténtica fiesta con más de 800 inscritos.

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