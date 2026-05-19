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Deportes

El Lubiáns benjamín lucha por una plaza en la Final Four

Los carballeses juegan este sábado el partido de ida de cuartos de final ante el Compañía de María Azul

Redacción
19/05/2026 17:25
Cartel anunciador de la fase de categoría benjamín
Cartel anunciador del partido de ida ante el Compañía de María
Cedida
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El Protección Verde Escola Lubiáns de categoría benjamín disputa este sábado la ida de los cuartos de final del Campeonato Gallego ante el Compañía de María Azul. 

El partido comenzará a las 17.45 horas en el pabellón Carballo Calero, como prólogo al de la última jornada de la OK Liga Bronce que enfrentará al Lubiáns y el Liceo B. 

Para esta fase del Autonómico se clasificaron los cuatro primeros equipos de cada uno de los dos grupos que conforman la Liga Oro. 

El cuadro carballés quedó 4º en el Grupo A, por lo que tiene que medirse al campeón del Grupo B, el Compañía de María Azul. 

El club carballés hace un llamamiento a sus aficionados para que acudan a animar a los benjamines, que lucharán por meterse en la Final a 4.

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