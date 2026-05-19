El V Duatlón Val de Soneira reunirá a 150 deportistas

Imagen de la pasada edición Raúl López

Vimianzo se convertirá el próximo fin de semana en un inmejorable escaparate deportivo, toda vez que el sábado se disputa la quinta edición del Duatlón Val de Soneira, evento al que seguirá el domingo la finalísima de la Copa da Costa.

Por lo que respecta a la cita de duatlón, está organizada por el Concello de Vimianzo en colaboración con la Federación Gallega de Triatlón.

La posibilidad de inscripción se cerró el pasado lunes y finalmente se apuntaron en torno a 150 deportistas, entre los que destacan los 70 que tomarán parte en la prueba de sprint masculina.

Las modalidades dispuestas son la prueba de la Liga Galega de Duatlón de Estrada en Sprint, la del Circuíto Súper Sprint de categorías base (cadetes, juveniles y júniors), la prueba popular Súper Sprint y las pruebas inclusivas.

Las distintas carreras saldrán desde la Praza do Concello entre las 14.23 y las 17.20 horas.

Al término de cada una de ellas se procederá a la habitual entrega de trofeos.

En la prueba popular también habrá medalla o trofeo para el primer y la primera deportista local.

Por lo que respecta al recorrido de la modalidad Súper Sprint, contará con un primer segmento de carrera a pie de 2,4 kilómetros; de un segundo segmento de carrera en bicicleta sobre una distancia de 7,2 kilómetros; y de un tercer segmento de carrera a pie en el que habrá que completar un total de 1,2 kilómetros.

En la variante de Sprint, se empezará con una carrera a pie de 5 kilómetros, seguida de otra en bicicleta de 19,4 km, para acabar con 2,5 km. de carrera a pie.