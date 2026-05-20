Juan José Busto: “Queremos ganar la Copa da Costa por la afición del Muxía, se lo merece”

ehuye la condición de favorito y recuerda que también lo era el Sofán, pero cayó precisamente ante su equipo

Juan José Busto, presidente del Muxía Marina Busto

Juan José Busto asumió hace siete años la presidencia del Muxía después de haber formado parte de la directiva de su antecesor, Álvaro Rodríguez.

En todo este tiempo el club ha crecido a todos los niveles hasta contar con seis categorías, incluido un equipo femenino.

El próximo reto del grupo directivo es crear un equipo juvenil, que se una a los ya existentes de benjamines, infantiles y cadetes.

De esta forma, el futuro deportivo parece más que asegurado, sobre todo porque los éxitos del primer equipo son un estímulo para los jóvenes que vienen por detrás.

Y es que el sénior masculino se dispone a jugar su segunda final consecutiva de la Copa da Costa (en la pasada edición cayó ante el Dumbría) después de quedar en los primeros puestos en la competición liguera de Primera Futgal.

¿Se llevan mejor las cosas por tratarse de la segunda final copera consecutiva?

Lo cierto es que no resulta fácil jugar dos finales seguidas de un torneo tan importante como la Copa da Costa, pero a pesar de todo los nervios son inevitables y estamos deseando que llegue el domingo y que acabe bien para nosotros, por supuesto.

¿Que ambiente se respira esta semana en Muxía?

En el pueblo se respira mucha ilusión y ojalá nos salga todo bien para poder corresponder a una afición que es increíble. Lleva toda la temporada respondiendo y apoyando al equipo, tanto cuando jugamos en casa como cuando toca hacerlo fuera, en donde los directivos de los otros clubes quedan extrañados por la cantidad de gente que movilizamos. A todos nos hace una ilusión tremenda conquistar la Copa, pero queremos hacerlo sobre todo por la afición que se merece una recompensa como esa.

Eso parece indicar que el pueblo entero se va a movilizar para acudir a la final, ¿no?

Sin duda. Pusimos a la venta camisetas y gorras conmemorativas y llevamos vendidas en torno a 300, aunque muchos seguidores acudirán con la camisola oficial del club e incluso con la de la final del año pasado, por lo que el domingo habrá una auténtica ‘marea vermella’ en Vimianzo.

Aunque falta el broche que supondría ganar la Copa, ¿qué balance hace de la temporada del primer equipo?

Estamos muy contentos por cómo han ido las cosas las cosas a nivel deportivo y también porque no tuvimos lesiones importantes. Nuestro capitán Maikel volvió a jugar el otro día en la última jornada liguera y creo que también dispondrá de minutos en la final.

En la liga el Muxía respondió pero la mayoría de los representantes costeros no estuvieron a la altura, al punto de que tres de ellos perdieron la categoría...

Sí, no les salieron las cosas y fue una lástima. Nosotros lamentamos mucho sobre todo los descensos del Camariñas y del Fisterra porque para la próxima temporada nos quedamos sin esos derbis contra ellos, que son siempre muy bonitos por la rivalidad sana que tenemos y porque arrastran a mucha gente.

¿Dónde cree el presidente que está la clave del buen rendimiento del equipo sobre el campo?

Sin duda en la unión que hay entre los jugadores, que son casi como una familia. Casi todos los jugadores son de Muxía y después tenemos uno de Carnota, otro de Berdoias y otro de Tufións, que son casi como si fuesen también de casa porque así se lo hacen sentir sus compañeros. Resulta increíble ver la complicidad que tienen todos dentro y fuera del campo.

¿Volviendo a la final de Copa, le gusta Vimianzo cómo sede o habría preferido un campo con dimensiones más amplias?

Para mi el campo es perfecto. Creo que eso de las dimensiones no influye, en una final lo que vale son las ganas con las que saltes al terreno de juego. El Municipal Irmandiño de Vimianzo es un campo espectacular, al que recientemente le cambiaron el césped por otro de última generación, y que cuenta con unas instalaciones perfectas.

¿Considera que el Muxía debe asumir la condición de favorito por militar en una categoría superior o es de los que piensa que las posibilidades están al 50%?

No somos favoritos para nada y no lo digo para sacarnos presión. Vamos a enfrentarnos a un rival que está una categoría más abajo, pero eso no quiere decir nada y así se lo he dicho a los jugadores, a los que les puso el ejemplo de la eliminatoria de semifinales ante el Sofán. Todo el mundo les daba a ellos como favoritos por militar en Preferente pero al final los que pasamos fuimos nosotros. Otro ejemplo muy cercano lo tenemos en nuestro equipo femenino, que también partía como favorito en semifinales de Copa, pero acabaron siendo eliminadas por el Cee.

Es una evidencia que un día malo lo tiene cualquiera y que a partido único puede pasar cualquier cosa, por lo que insisto en que no somos favoritos para nada y lo que tenemos que hacer es salir a pelear por la Copa desde el minuto 1 ante un rival con la misma ilusión que nosotros y que también saldrá a darlo todo. Con todo, y aunque tanto al Muxía como al Malpica nos hace una ilusión tremenda ganar esta Copa, esto no deja de ser un juego y lo realmente importante es disfrutar de este bonito espectáculo y que no pase nada malo en forma de lesiones graves.