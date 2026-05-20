Steven Mancebo: “Va a ser una final de 10 y la disfrutaremos a tope, pase lo que pase”

Steven Mancebo, presidente de la SDC Malpica Cedida

Con tan solo 27 años Steven Mancebo Pose no dudó en hacerse cargo de un Malpica que pasaba entonces por un momento difícil en el pozo que supone la Tercera Futgal.

Tres años después el trabajo del grupo gestor conformado por algo más de una docena de personas. empieza a dar sus frutos.

El equipo ha logrado retornar a la Liga da Costa, en la que este año protagonizó una primera vuelta para enmarcar y luego se dejó ir para salvar al final la categoría con algún que otro apuro.

Uno de los factores que influyeron en esa mala segunda vuelta fue sin duda el hecho de concentrar todos los esfuerzos en la siempre atractiva competición copera, en la que cada ronda que se supera supone una recarga anímica importante.

De esta forma, el conjunto blanquiazul se ha plantado en toda una final de la Copa da Costa y sueña con llevarse el preciado trofeo para sus vitrinas.

Sería el segundo en su historia tras el logrado en el curso 1984-85.

¿Pasó en algún momento por su cabeza o la de sus directivas la posibilidad de jugar la final de Copa 2025-2026?

Pues aunque parezca mentira, sí que pasó. Según fuimos pasando las primeras rondas empezamos a decirnos unos a otros, medio en broma medio en serio, que con la ventaja que llevábamos en la liga la permanencia estaba cerca y había que centrarse en la Copa. Las cosas fueron saliendo bien y ahora como ha estamos en la final y soñar es gratis, queremos ganarla.

Es casi un milagro para un equipo que la temporada pasada estaba jugando en Tercera Futgal...

Si se piensa bien, si. Somos un equipo recién ascendido y que sigue en proceso de construcción. Hace tres años no solo estábamos en Tercera Autonómica, sino que hicimos una temporada catastrófica, creo que la peor de la historia de la SDC Malpica. Y de quedar colistas en Tercera, hemos pasado a jugar la final de la Copa da Costa, casi nada, aunque es indudable que al final en la liga las cosas se apretaron más de lo que esperábamos. Si ganamos la final de Copa lo celebraremos como nunca para resarcirnos de todos esos malos momentos.

¿Es usted de los que otorgan el rol de favorito al Muxía?

Si somos realistas es indudable que los favoritos son ellos por ser de categoría superior y haber eliminado al máximo candidato al título, pero nosotros iremos a Vimianzo con toda la ilusión del mundo y mentalizados para disfrutar la final a tope, pase lo que pase. Si ganamos, perfecto y si perdemos, 'que nos quiten lo bailado'.

¿Le gusta el Municipal Irmandiño como sede de la final?

El campo tiene césped nuevo y está muy bien, el único defecto que le veo es que las gradas son bajas y pequeñas, pero no hay mayor problema. Además, tanto el Concello de Vimianzo como el Soneira se están volcando y creo que va a salir todo perfecto y será una final de 10.

¿Qué espera de la afición?

Sé que vamos a tener su apoyo incondicional. Hemos vendido una burrada de camisetas conmemorativas, va a haber autobuses y en el pueblo no se habla de otra cosa. A mi la respuesta de la afición no me sorprende porque hemos conseguido que mucha gente vaya al campo a animar al equipo. En los partidos de casa alrededor del 80% de la grada esta siempre llena, algo que antes no ocurría.

Además de ganar la Copa ahora que la tienen tan cerca, ¿qué otros objetivos deportivos se marcan?

Nuestra prioridad era subir al equipo a la Liga da Costa, categoría en la que queremos consolidarnos porque la 1ª Futgal implica mayores gastos y no nos atrae. Para la próxima temporada también nos gustaría disponer de juveniles y ya hemos programado una jornada de puertas abiertas para ver si reunimos un número suficiente.

¿Cómo lleva el ajetreo que suponen los preparativos de cara a la final ?

Los llevo bien porque mis compañeros de directiva me ayudan mucho. Son gente muy responsable e involucrada y de hecho, creo que el 90% del trabajo ha corrido por cuenta de todos ellos, entre otras cosas porque esta semana he tenido que ausentarme de España por unos días, pero que nadie se preocupe que regreso el domingo a mediodía. No me pierdo la final por nada.