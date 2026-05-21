Buenas actuaciones de Nuno Moure y Diego Grille en un control de marcas

Los atletas de la AD Fogar también destacaron en la final provincial de atletismo en pista escolar Cedida

Los atletas de la AD Fogar Nuno Moure y Diego Grille rindieron a buen nivel en el control de marcas organizado por el Club Atletismo Riazor en la pista universitaria de Elviña.

Moure confirmó su buen momento de forma al finalizar segundo en los 1.500 metros lisos, acreditando una mejor marca personal de 4:08.76.

Por su parte, Diego Grille, que volvió a competir tras estar dos años alejado de las pistas, corrió los 400 metros lisos y finalizó a 1 segundo de su mejora marca de siempre, que le valió para acabar octavo en un regreso muy prometedor.

El fin de semana siete jóvenes atletas de la AD Fogar también disputaron en Santiago la Final Provincial de Atletismo en Pista Escolar, con buenos resultados.

Fue el caso de Ángel Mira, que batió la mejora marca del club de 10 años enl os 60 metros lisos, logrando la 10ª plaza en categoría alevín; y el de Noah De Castro, que también mejoró el anterior registro del club de los 10 años en los 500 metros lisos, finalizando en la 17ª posición en categoría alevín.