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Deportes

El club Narani Carballo brilla en el Open Taekwon-Do ITF Barakaldo 2026

Hasta la localidad vizcaína se desplazaron una quincena de representantes de la entidad 

Redacción
21/05/2026 15:18
La delegación del Club Narani que se desplazó a Barakaldo
La delegación del Club Narani que se desplazó a Barakaldo
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El club Narani Carballo acudió el pasado fin de semana al Open Taekwon-Do ITF Barakaldo 2026, una competición en la que participaron cerca de trescientos deportistas del ámbito geográfico coincidente con el norte de España. 

El torneo también destacó por el elevado nivel mostrado en las competidores de las distintas categorías. 

La entidad carballesa logró muy buenos resultados, al punto de que varios de sus deportistas subieron a lo más alto del podio, lo que le valió para codearse con los mejores clubes que acudieron a esta cita deportiva.

Hasta la citada localidad vizcaína se desplazaron un total de 15 miembros de Narani Carballo que consiguieron traducir en resultados el buen trabajo realizado durante toda la temporada.

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