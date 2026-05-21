Maikel: “Ya me toca jugar una final después de las dos anteriores que resultaron fallidas”

Maikel Vilela, capitán del Muxía Marina Busto

Maikel Vilela es el capitán del Muxía.

Se trata de un central experimentado que tras formarse en el equipo de su pueblo probó fortuna en el Camariñas y el Soneira, para retornar al conjunto muxián en la temporada 2016-2017.

La del domingo será su tercera final copera y también la primera que juegue, con permiso de su entrenador Sergio Lema ‘Pataca’.

Y es que la de la temporada 2015-2016, que el Xallas ante el Soneira, se la perdió por la rotura de un dedo; y la del año pasado, que disputaron Dumbría y Muxía, tampoco pudo jugar por una hernia discal.

¿Espera acaba esta vez con el gafe que le persigue en las finales?

Para los equipos de la Costa la copa es nuestra particular Champions Maikel Vilela

Es la tercera a la que llego y creo que ya me toca jugar una, aunque es cosa del entrenador. Llevo tres semanas entrenando después de la lesión que sufrí en ambos meniscos hace dos meses y medio y el pasado domingo ya jugué medio tiempo en el último partido de liga ante el Calo.

¿Cómo se sintió en esa vuelta a la actividad?

La cierto es que muy bien, sin ningún tipo de molestias, por lo que espero entrar en la convocatoria para el domingo.

¿Sale como favorito el Muxía en esta final?

En el fútbol no hay favoritos y mucho menos en una final, en la que los dos equipos quieren ganarla. Nosotros tenemos que salir concentrados y dispuestos a desplegar nuestro fútbol. Creo que tenemos una ligera ventaja de estar más acostumbrados a jugar contra rivales potentes, pero en el fútbol una jugada puede marcar un partido, por lo que puede ganar cualquiera, sin olvidar que en las dos últimas ediciones de la Copa en todos los enfrentamientos que tuvimos contra equipos de la Liga da Costa pasamos por penaltis.

¿Por qué mueve tanta gente la Copa da Costa?

Porque para todos los equipos es nuestra particular Champions. En nuestro caso tenemos una afición muy fiel, que responde todo el año y que en esta tercera final que juega el Muxía en su historia se va a volcar todavía mucho más. El año pasado muchos bares del pueblo cerraron para acudir a la final contra el Dumbría y este domingo pasará lo mismo. A ver si entre todos logramos traer la Copa.