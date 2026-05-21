Más de 150 ciclistas de categorías base acuden este sábado a Carballo

Daniel Pérez, Vanesa Loureiro y Daniel Barreira durante la presentación de la prueba Mar Casal

Este sábado por la tarde se disputa el Trofeo Concello de Carballo 2026, una cita ya consolidada en el calendario del ciclismo gallego y que reunirá a más de 150 corredores de categorías cadete, infantil, alevín, promesas y principiantes.

La prueba, organizada por el Club Ciclista Carballo en colaboración con el Concello de Carballo y la Federación Galega de Ciclismo, promete un gran espectáculo deportivo.

La competición arrancará a las 16:00 horas con la salida de la prueba de cadetes, que afrontarán un exigente recorrido de 3 vueltas que suma un total de 54,28 kilómetros (51,28 km reales más 3 km neutralizados con salida en la calle Gran Vía) .

El trazado llevará a los-as deportistas por Carballo, Coristanco, Rus y Artes, incluyendo el paso por el Premio de la Montaña en la Pifaina.

Las corredoras cadetes tomarán la salida con 3 minutos de antelación respecto a los chicos y tendrán su propia línea de meta en la Avenida de la Milagrosa tras completar una parte del trazado (30,72 km).

A partir de las 17:45 horas será el turno de las Escuelas.

La actividad comenzará con una vistosa gincana para promesas y principiantes en la Praza do Concello.

Posteriormente, los circuitos urbanos acogerán las distintas carreras en línea: de alevines (18.00), que tendrán que dar 3 vueltas al circuito grande de 5,91 kilómetros en total; de infantiles (18.20), con 8 vueltas al circuito grande (15.76 km); de promesas (19.00), con una vuelta al circuito pequeño de 0,970 metros; y finalmente, de principiantes (19.10), con 2 vueltas al circuito pequeño (1,94 km).

El centro neurálgico del evento se situará en el mercado municipal, donde estará instalada la oficina permanente, mientras que la línea de salida y meta estará en la calle Gran Vía.

El broche de oro llegará a las 19:30 horas con la entrega de trofeos.

La presentación del trofeo se llevó a cabo en la Praza do Concello, con la presencia del alcalde de Carballo, Daniel Pérez; el concejal de Deportes, Daniel Barreiro, y la presidenta del Club Ciclista Carballo, Vanesa Loureiro, que destacaron la importancia de la prueba tanto desde el punto de vista deportivo cómo social y de promoción del deporte base.

El regidor puso en valor el trabajo del club organizador “para facer medrar unha proba que xa é unha referencia do ciclismo de formación en Galicia”, a la vez que destacó la capacidad de las entidades deportivas del municipio para organizar eventos “que dinamizan a vila e fomentan hábitos de vida saudables”.

Por su parte, el concejal de Deportes, reiteró que “o deporte base é unha prioridade para o Concello”, al tiempo que incidió en que “coordinar unha proba destas características esixe un esforzo tremendo”.

Vanesa Loueiro agradeció la implicación del Conello, de las familias y del voluntariado. “Para o noso club é un orgullo ver o entusiasmo das categorías base. Deseñamos circuítos moi dinámicos e seguros para que tanto participantes como o público desfruten ao máximo”, concluyó.