Más de 150 ciclistas de categorías base acuden este sábado a Carballo
El Trofeo Concello arrancará con la prueba cadete y seguirá con las de alevines, infantiles, promesa y principiantes
Este sábado por la tarde se disputa el Trofeo Concello de Carballo 2026, una cita ya consolidada en el calendario del ciclismo gallego y que reunirá a más de 150 corredores de categorías cadete, infantil, alevín, promesas y principiantes.
La prueba, organizada por el Club Ciclista Carballo en colaboración con el Concello de Carballo y la Federación Galega de Ciclismo, promete un gran espectáculo deportivo.
La competición arrancará a las 16:00 horas con la salida de la prueba de cadetes, que afrontarán un exigente recorrido de 3 vueltas que suma un total de 54,28 kilómetros (51,28 km reales más 3 km neutralizados con salida en la calle Gran Vía) .
El trazado llevará a los-as deportistas por Carballo, Coristanco, Rus y Artes, incluyendo el paso por el Premio de la Montaña en la Pifaina.
Las corredoras cadetes tomarán la salida con 3 minutos de antelación respecto a los chicos y tendrán su propia línea de meta en la Avenida de la Milagrosa tras completar una parte del trazado (30,72 km).
A partir de las 17:45 horas será el turno de las Escuelas.
La actividad comenzará con una vistosa gincana para promesas y principiantes en la Praza do Concello.
Posteriormente, los circuitos urbanos acogerán las distintas carreras en línea: de alevines (18.00), que tendrán que dar 3 vueltas al circuito grande de 5,91 kilómetros en total; de infantiles (18.20), con 8 vueltas al circuito grande (15.76 km); de promesas (19.00), con una vuelta al circuito pequeño de 0,970 metros; y finalmente, de principiantes (19.10), con 2 vueltas al circuito pequeño (1,94 km).
El centro neurálgico del evento se situará en el mercado municipal, donde estará instalada la oficina permanente, mientras que la línea de salida y meta estará en la calle Gran Vía.
El broche de oro llegará a las 19:30 horas con la entrega de trofeos.
La presentación del trofeo se llevó a cabo en la Praza do Concello, con la presencia del alcalde de Carballo, Daniel Pérez; el concejal de Deportes, Daniel Barreiro, y la presidenta del Club Ciclista Carballo, Vanesa Loureiro, que destacaron la importancia de la prueba tanto desde el punto de vista deportivo cómo social y de promoción del deporte base.
El regidor puso en valor el trabajo del club organizador “para facer medrar unha proba que xa é unha referencia do ciclismo de formación en Galicia”, a la vez que destacó la capacidad de las entidades deportivas del municipio para organizar eventos “que dinamizan a vila e fomentan hábitos de vida saudables”.
Por su parte, el concejal de Deportes, reiteró que “o deporte base é unha prioridade para o Concello”, al tiempo que incidió en que “coordinar unha proba destas características esixe un esforzo tremendo”.
Vanesa Loueiro agradeció la implicación del Conello, de las familias y del voluntariado. “Para o noso club é un orgullo ver o entusiasmo das categorías base. Deseñamos circuítos moi dinámicos e seguros para que tanto participantes como o público desfruten ao máximo”, concluyó.