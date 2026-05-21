Suso: “Los compañeros saben que quiero la Copa como regalo de cumpleaños”

Suso Anido, guardameta del Malpica Cedida

A grandes males, grandes remedios. Eso fue lo que debió pensar la directiva de la SCD Malpica cuando a principios de años decidió recurrir a un viejo rockero para solventar los problemas que estaba teniendo el equipo en la portería.

El elegido fue Suso Anido, uno de los históricos guardametas del club que había colgado las botas hacía ya más de una década para jugar desde entonces con el Malpica de Veteranos.

A sus 48 años la decisión que tomó puede parecer arriesgada, pero a la vista de los resultados está claro que no lo fue y el veterano guardameta jugará este domingo su segunda final de la Copa da Costa.

¿Fue difícil tomar la decisión de volver al fútbol de aficionados?

Lo cierto es que fue un poco complicado, también porque en el equipo de veteranos hay buena gente y buen ambiente, pero al final pudieron más las circunstancias del primer equipo. Tenían bajas y estaban en dificultades, por lo que no quedó más remedio que echarles una mano, a fin de cuentas es el equipo del pueblo y en el que jugué prácticamente toda la vida.

¿Le costó ponerse en forma y volver a sentirse seguro bajo palos?

Está claro que el nivel de exigencia es otro, pero a mi siempre me gustó hacer deporte y con ello y los partidos de los veteranos me mantenía más o menos en forma. Así que empecé a competir y vi que no desentonaba.

Jugó una final de Copa con 35 años y ahora va a jugar otra con 48. ¿Qué sensaciones tiene?

La de hace trece años la jugamos en Baio ante el Xallas y perdimos por 1-0, gol que me marcó el mítico Doro. La del domingo con el Muxía espero que tenga un desenlace distinto. Además, coincide precisamente con mi 49 cumpleaños por lo que todos los compañeros saben ya que quiero la Copa como regalo.

Malpica lleva días llena de banderitas y todo el mundo está volcado con la final, que va a ser preciosa Suso, portero del Malpica

¿Confiaban en llegar a la final o fue una sorpresa hasta para los propios jugadores?

A diferencia de lo que nos pasó en la segunda vuelta de la liga, en la Copa competimos muy bien desde la primera eliminatoria. Es más, cuando vimos el resultado del sorteo ya dijimos que este año había que ir a por el trofeo. Eliminar al Fisterra nos dio mucha moral, aunque el 4-1 fue un tanto engañoso porque con 1-0 tuve la suerte de pararles un penalti que podía cambiar la suerte de la eliminatoria. Después vino el Corme al que eliminamos en los penaltis, tanda en la que también tuve la suerte de detener el lanzamiento decisivo. La semifinal con el Porteño, al que también superamos en los penaltis, no la pude jugar porque tenía un viaje programa a Italia para ver a mi hija. Por cierto, el viaje de vuelta en avión coincidía con el horario del partido y lo pasé muy mal al estar incomunicado. Fueron las dos horas y media más largas de mi vida.

¿Cómo ve la final?

Creo que el Muxía es favorito porque milita en categoría superior, tiene jugadores impresionantes y es un equipo muy bien estructurado, pero nosotros saldremos a competir y a hacer valer nuestras armas, que también las tenemos.

¿Responderá la afición?

Por descontado. Malpica lleva días llena de banderitas y todo el mundo está volcado con la final, que va a ser preciosa. Son dos equipos marineros que viven el fútbol con pasión y que arrastran mucha gente.