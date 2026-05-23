David Baña: “Nada de salir a disfrutar, las finales hay que jugarlas y ganarlas”

David Baña, entrenador del Malpica Raúl López

Malpica y Muxía, los finalistas de la Copa da Costa 2025-2026 ya tienen experiencia en estas lides, aunque con suerte desigual.

Mientras los malpicanos han disputado tres, de las que ganaron una (ante el Cabana en el curso 1984-85), los muxiáns jugaron hasta ahora dos, la última el pasado año, pero no consiguieron vencer en ninguna.

Por contra, en los banquillos de ambos conjuntos se invierten las tornas. Para el muxián Sergio Lema ‘Pataca’ esta es su tercera final consecutiva.

La de hace dos años la ganó con el Dumbría y en la edición del año pasado cayó con el Muxía ante su antiguo equipo.

David Baña, por su parte, era el entrenador del Malpica que perdió la final de la temporada 2012-2013 ante el Xallas, por lo que este domingo está ante la oportunidad de ganar su primer trofeo copero.

El sabe perfectamente lo que cuesta llegar hasta aquí, pero no se conforma ni quiere que sus jugadores lo hagan.

¿Es usted de esos entrenadores que les dicen a sus jugadores que hay que salir a disfrutar?

El Muxía tiene un gran equipo y es el favorito, pero nosotros intentaremos romper los pronósticos David Baña

En eso soy tajante, nada de salir a disfrutar, una final está para jugarla y ganarla.

El Muxía saldrá con la misma mentalidad, supongo...

Sin duda. Tienen muy buenos jugadores y han hecho una temporada espectacular en 1ªFutgal, por lo que hay que reconocer que parten como favoritos, aunque nosotros lucharemos para impedir que se cumplan esos pronósticos.

¿Qué referencias tiene de su rival de este domingo?

Pues eso, que son un buen equipo, al que le gusta tener el balón y practicar un fútbol combinativo.

¿Le preocupa que tengan mayor experiencia por haber jugado la final el pasado año?

Nosotros también tenemos dos o tres jugadores que jugaron la final de hace 13 años. Es indudable que el factor psicológico puede afectar y tal vez la gente salga un poco atenazada al principio después de una semana de muchos nervios, pero una vez que el balón empieza a rodar se olvida todo.

¿Cómo fue el camino hasta llegar a la final?

Nada fácil. Yo le tenía mucho respeto al Fisterra, pero pasamos de forma holgada y luego al Corme y al Porteño los superamos en los penaltis. Somos justos finalistas y creo que el fútbol acaba poniendo a cada uno en su sitio.

Somos dos equipos en los que el 95% de los jugadores son de casa y la gente se identifica mucho con ellos. David Baña

En cambio en la liga pasaron ciertos apuros al final

Fue un cúmulo de circunstancias, empezando por nuestro campo con un césped que era como jugar sobre cemento y que nos causó muchas lesiones y nos obligó a afrontar la mayoría de los partidos de la segunda vuelta con tan solo 13 jugadores.

Hablando de campos. ¿Le gusta el de la final?

Muchísimo. El césped está espectacular y las instalaciones son muy buenas.

¿Que tipo de final vislumbra?

Creo que va a ser una final muy bonita, sobre todo porque van a asistir muchos aficionados. Somos dos equipos en los que el 95% de los jugadores son de casa y la gente se identifica mucho con ellos.

¿Hay bajas o tocados?

Tenemos la importante baja de Luis, que se rompió el cruzado en semifinales, mientras Brais y Diego tienen alguna molestia.