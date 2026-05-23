Sergio Lema: “Ganar la copa con el equipo de tu pueblo debe ser algo único”

Sergio Lema 'Pataca', entrenador del Muxía Marina Busto

Sergio Lema ‘Pataca’ afronta su segunda temporada al frente del equipo de su pueblo, al que ha conseguido llevar por segundo año consecutivo hasta la final de Copa.

¿Cómo fue la trayectoria hasta plantarse en la final?

Empezamos midiéndonos al San Lorenzo en su campo, que estaba impracticable en pleno invierno, y pasamos a penaltis. Luego superamos al Camariñas de forma ya más cómoda y nos topamos con el Castriz en otro campo en el que tampoco es fácil jugar y al que eliminamos también por penaltis. Con el Sofán protagonizamos una semifinal muy bonita, en la que creo que fuimos mejores.

En la mayoría de las quinielas aparecen como favoritos...

Estamos en una categoría superior y es normal que la gente piense así, aunque les recuerdo que tanto en la edición anterior como en la actual, con los rivales de Segunda pasamos a penaltis.

¿Qué referencias tiene del Malpica?

No muchas, aunque sé que tiene tres jugadores que no pueden jugar porque fueron fichados una vez vencido el plazo y también que Luis, uno de sus mejores hombres, está lesionado de larga duración. A nivel táctico creo que el rival va a salir a esperarnos para tratar de salir a la contra. En este sentido creo que el partido que jugamos contra el Castriz nos puede servir de referencia.

¿Cómo está el campo de la final?

Los dos equipos hemos entrenado esta semana en Vimianzo. El campo no es muy largo pero para jugar está bien, aunque quizás resulte algo incómodo para albergar a tanta gente.

¿La ilusión por conseguir el trofeo es la misma después de ganarlo hace dos temporadas con el Dumbría?

Intuyo una final en la que el rival salga a esperarnos y a tratar de sorprender a la contra 'Pataca'

Ganar una Copa da Costa siempre es especial, pero creo que ganarla con el equipo de tu pueblo tiene que ser algo único, y espero poder vivir esa sensación el próximo domingo.