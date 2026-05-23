Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Sergio Lema: “Ganar la copa con el equipo de tu pueblo debe ser algo único”

El entrenador del Muxía ganó el título hace dos temporadas con el Dumbría, equipo que el pasado año impidió a los muxiáns grabar su nombre en el palmarés del torneo

Manuel Froxán Rial
23/05/2026 18:25
Sergio Lema 'Pataca', entrenador del Muxía
Sergio Lema 'Pataca', entrenador del Muxía
Marina Busto
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Sergio Lema ‘Pataca’ afronta su segunda temporada al frente del equipo de su pueblo, al que ha conseguido llevar por segundo año consecutivo hasta la final de Copa. 

¿Cómo fue la trayectoria hasta plantarse en la final? 

Empezamos midiéndonos al San Lorenzo en su campo, que estaba impracticable en pleno invierno, y pasamos a penaltis. Luego superamos al Camariñas de forma ya más cómoda y nos topamos con el Castriz en otro campo en el que tampoco es fácil jugar y al que eliminamos también por penaltis. Con el Sofán protagonizamos una semifinal muy bonita, en la que creo que fuimos mejores. 

En la mayoría de las quinielas aparecen como favoritos... 

Estamos en una categoría superior y es normal que la gente piense así, aunque les recuerdo que tanto en la edición anterior como en la actual, con los rivales de Segunda pasamos a penaltis. 

¿Qué referencias tiene del Malpica? 

No muchas, aunque sé que tiene tres jugadores que no pueden jugar porque fueron fichados una vez vencido el plazo y también que Luis, uno de sus mejores hombres, está lesionado de larga duración. A nivel táctico creo que el rival va a salir a esperarnos para tratar de salir a la contra. En este sentido creo que el partido que jugamos contra el Castriz nos puede servir de referencia. 

¿Cómo está el campo de la final? 

Los dos equipos hemos entrenado esta semana en Vimianzo. El campo no es muy largo pero para jugar está bien, aunque quizás resulte algo incómodo para albergar a tanta gente. 

¿La ilusión por conseguir el trofeo es la misma después de ganarlo hace dos temporadas con el Dumbría? 

Intuyo una final en la que el  rival salga a esperarnos y a tratar de sorprender a la contra'Pataca'

Ganar una Copa da Costa siempre es especial, pero creo que ganarla con el equipo de tu pueblo tiene que ser algo único, y espero poder vivir esa sensación el próximo domingo.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

David Baña, entrenador del Malpica

David Baña: “Nada de salir a disfrutar, las finales hay que jugarlas y ganarlas”
Manuel Froxán Rial
Sergio Lema 'Pataca', entrenador del Muxía

Sergio Lema: “Ganar la copa con el equipo de tu pueblo debe ser algo único”
Manuel Froxán Rial
La delegación del Club Narani que se desplazó a Barakaldo

El club Narani Carballo brilla en el Open Taekwon-Do ITF Barakaldo 2026
Redacción
Los atletas de la AD Fogar también destacaron en la final provincial de atletismo en pista escolar

Buenas actuaciones de Nuno Moure y Diego Grille en un control de marcas
Redacción