El Muxía gana su primera Copa da Costa al vencer 2-0 al Malpica

El Muxía celebra el triunfo junto a su afición Raúl López

El Muxía conquistó este domingo su primera Copa da Costa tras imponerse 2-0 al Malpica en la gran final disputada en el campo Irmandiño de Vimianzo. Los goles de Róber y Mauro Romaní en la primera parte, con apenas cuatro minutos de diferencia, dieron el título al Muxía en su tercera final, tras las disputadas en 1966 y 2025.

Ambientazo en el campo Irmandiño, en una tarde con un calor sofocante que obligó a realizar sendas pausas de hidratación en cada parte. La gran deportividad entre ambas aficiones contribuyó a realizar la fiesta del fútbol de la Costa, que también estuvo pendiente de lo que sucedía con el Deportivo en Valladolid. Comenzaba el encuentro con ciertos nervios en ambos conjuntos.

En el minuto siete llegaba la primera ocasión para el Muxía en una internada de Mauro Romaní por la banda izquierda y un pase a Brais cuyo lanzamiento atajó Suso. Un minuto después respondía el Malpica con un remate de cabeza de Saydou. Así, el partido comenzaba a coger ritmo.

El Malpica subcampeón Raúl López

El Muxía abría el marcador en el minuto 9 al rematar Róber un centro preciso de Fran Moreira al segundo palo. Apenas cuatro minutos más tarde llegaba el 2-0, con una nueva asistencia de Fran Moreira para Mauro Romaní, que de cabeza enviaba el esférico al fondo de la meta rival.

El Muxía de Sergio Lema, que partía como favorito, no quiso confiarse y asegurar la portería a cero antes del descanso. A punto estuvo de recortar distancias el Malpica en el minuto 47 con un disparo de Saydou que se estrelló en el larguero. El entrenador del Malpica, David Baña, señalaría esta jugada como clave: “Tendríamos opciones porque ellos no jugarían tan cerrados” en la segunda parte, indicó al finalizar el partido.

El capitán del Muxía besa la Copa Raúl López

Tras el descanso, el Malpica salió en busca de un gol que le metiese en el partido. A punto estuvo de lograrlo nada más comenzar con un lanzamiento de Aday que detuvo Iván Bouzón. Hubo alguna otra ocasión, como un lanzamiento de falta de Aday que fue a manos del portero. El Muxía también pudo anotar el tercero, pero el marcador ya no se movería.

Con el paso de los minutos el ritmo del partido fue bajando debido a la fatiga y a las altas temperaturas, que alcanzaron los treinta grados. Al final, estallido de alegría entre la afición de Muxía. El capitán, Maikel Vilela, fue el encargado de levantar la Copa.

Afición del Muxía Raúl López

Afición del Malpica Raúl López

La entrega de premios que contó con la presencia de Carmelo Galiñanes, miembro de la justa gestora de la Federación Galega de Fútbol; Mónica Rodríguez, alcaldesa de Vimianzo; los presidentes del CF Muxía, Juan Jesús Busto, y Malpica, Steven Mancebo; Miguel Ángel Fernández, alcalde en funciones de Malpica; Kuka Sar, alcalde de Muxía; Manolo Corredoira, delegado de la RFGF en la Costa da Morte; José Miñones, presidente del Soneira SD; e Iván Cancela, presidente del Comité Nacional de entrenadores de la RFEF.