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Deportes

La final de la Copa da Costa, en imágenes

El Muxía se impone 2-0 al Malpica con goles de Róber y Mauro Romaní

Redacción
24/05/2026 21:54
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Muxía y Malpica, en la final de la Copa da Costa
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