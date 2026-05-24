La gran cita del fútbol de la Costa

Muxía Cedida

Malpica Cedida

La atención de los aficionados al fútbol en la comarca se reparte esta tarde entre dos importantes citas: la visita del Depor a Valladolid, donde puede conseguir el ascenso directo a Primera División; y la gran final de la LXI edición de la Copa da Costa, que enfrenta a Muxía y Malpica en el campo Irmandiño de Vimianzo.

Vimianzo se viste de gala para acoger por primera vez en su historia la gran fiesta del fútbol de la Costa. La final comenzará a las 18.00 horas, pero la animación comenzará mucho antes. El Concello ha preparado una serie de actividades a lo largo del día. De 9.30 a 14.30 horas hay una jornada de actualización y reciclaje con Quique Setién, Miguel Filgueira, Julián Calero y Jacobo Ceide como ponentes en la Casa da Cultura.

De 12.30 a 16.15 horas habrá animación en la Praza do Concello con 9Louro, Tapa D’Orella y Kike Varela. Y de 12.00 a 17.00 horas, oferta de food trucks en la Praza do Concello.

Y es que la localidad espera una avalancha de aficionados de ambos equipos, que llenarán el campo Irmandiño. Las puertas del campo se abrirán a las 16.30 horas para facilitar el acceso de los aficionados, que disponen de 1.250 localidades, repartidas entre la grada principal (700) y las supletorias (550). Las entradas son a cinco euros, si bien los menores de catorce años no pagan. Se han habilitado zonas de aparcamiento en los aledaños del campo de fútbol.

El partido comenzará a las 18.00 horas arbitrado por Alfonso Caamaño. Al terreno de juego saltarán Muxía y Malpica, dos conjuntos que llegan con mucha ilusión a esta gran final y que han tenido la oportunidad de entrenar a lo largo de la semana en el campo vimiancés para adaptarse mejor.

El Muxía quiere quitarse la espinita de la pasada edición, en la que quedó subcampeón, y poder levantar su primer título de la Copa da Costa. El Malpica, por su parte, quiere sumar a sus vitrinas su segundo trofeo, pues ya fue campeón en la temporada 1984-1985. Las espadas estarán en todo lo alto en la que será la tercera final para el Malpica y la segunda para el Muxía.

David Baña, entrenador del Malpica, predice una final “muy bonita”. Si bien señala que el Muxía parte como favorito por militar en una categoría superior, asegura que ellos intentarán romper los pronósticos. “Nada de salir a disfrutar; una final es para jugarla y ganarla”, afirma.

Por su parte, Sergio Lema ‘Pataca’, técnico del Muxía, afirma que ganar una Copa da Costa –él lo hizo hace dos temporadas con el Dumbría– “siempre es especial, pero ganarla con el equipo de tu pueblo tiene que ser algo único”.