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Deportes

Triunfo para Álex Pardo y Tina Fernández en la pedestre de Dumbría

Nicolás Iglesias y Alejandra Formoso ganan la 3K

Rosa Balsa Silveira
24/05/2026 11:22
X Pedestre de Dumbría (7)
Un momento de la carrera disputada este sábado
Cedida
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La décima edición de la carrera pedestre de Dumbría, integrada en el circuito de carreras populares de la Costa da Morte, reunió ayer a más de novecientos deportistas de todas las categorías en una exitosa cita. El triunfo en la prueba absoluta de 10 kilómetros fue para Alex Pardo y Tina Fernández, dos habituales en los puestos más altos de las competiciones que se celebran en la comarca. Todo ello en una jornada marcada por las altas temperaturas.

 El corredor de la AD Fogar de Carballo Alejandro Pardo Bello, marcó en meta un tiempo de 34 minutos y 44 segundos. El segundo puesto fue para el santiagués Amador Pena (34:50) y en tercer lugar quedó Eloi Couso (34.10). 

X Pedestre de Dumbría (5)
Podio masculino de la 10K
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En lo que respecta a la categoría femenina, se impuso la muradana Tina Fernández, con un crono de 39:05. La acompañaron en el podio Antía García (43:58) y Ainoa Fernández (44:00). 

X Pedestre de Dumbría (8)
Podio femenino de la 10K
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En cuanto a la categoría de 3 kilómetros de lucha contra el cáncer, el vencedor fue Nicolás Iglesias (9:58), seguido de Carlos Fraga (10:06) y Diego Rojo (10:17). 

X Pedestre de Dumbría (3)
Podio masculino de la 3K
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En la categoría femenina ganó Alejandra Formoso (12:12), seguida de su hermana Eva (12:55) y quedando en tercer lugar Teresa Castro (13:32).

X Pedestre de Dumbría (2)
Podio femenino de la 3K
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