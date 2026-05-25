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Deportes

Anxo Fuentegría fue sexto en 200 braza en el Torneo Internacional de Natación Vila de Gijón

El nadador carballés participó también en las pruebas de 50 y 100 braza

Redacción
25/05/2026 16:29
El nadador carballés Anxo Fuentefría
El nadador carballés Anxo Fuentefría
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El deportista de la AD Fogar Anxo Fuentefría acudió el pasado fin de semana al XXXIX Trofeo Internacional de Natación Vila de Xixón, incluido en el calendario European Aquatics 2026 y organizado por el Club Natación Santa Olaya. 

El nadador carballés competió en las pruebas de 50, 100 y 200 braza, alcanzando la final en la distancia de 200 metros, en la que acabo sexto. 

Al torneo asistieron 48 clubes y 479 nadadores. 

Por otra parte, la piscina Carballo Calero acogió el pasado sábado la última jornada de la Liga gallega de natación prebenjamín y el IV Control de Marcas benjamín-alevín. 

En ambas competiciones participaron 41 nadadores y nadadoras de la AD Fogar.

Proceso electoral

El club carballés abrió este lunes el proceso electoral para el período 2026-2030. 

El plazo para la presentación de candidaturas permanecerá abierto hasta el 7 de junio vía email (info@adfogar.com).

Las candidaturas deberán estar integradas por un mínimo de cinco personas (presidente-a, secretario-a, tesorero-a, vicepresidente-a 1º-1ª y vicepresidente-a 2º-2ª), adjuntando los datos personales de cada uno de ellos-as.

 

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