Anxo Fuentegría fue sexto en 200 braza en el Torneo Internacional de Natación Vila de Gijón

El nadador carballés Anxo Fuentefría Cedida

El deportista de la AD Fogar Anxo Fuentefría acudió el pasado fin de semana al XXXIX Trofeo Internacional de Natación Vila de Xixón, incluido en el calendario European Aquatics 2026 y organizado por el Club Natación Santa Olaya.

El nadador carballés competió en las pruebas de 50, 100 y 200 braza, alcanzando la final en la distancia de 200 metros, en la que acabo sexto.

Al torneo asistieron 48 clubes y 479 nadadores.

Por otra parte, la piscina Carballo Calero acogió el pasado sábado la última jornada de la Liga gallega de natación prebenjamín y el IV Control de Marcas benjamín-alevín.

En ambas competiciones participaron 41 nadadores y nadadoras de la AD Fogar.

Proceso electoral

El club carballés abrió este lunes el proceso electoral para el período 2026-2030.

El plazo para la presentación de candidaturas permanecerá abierto hasta el 7 de junio vía email (info@adfogar.com).

Las candidaturas deberán estar integradas por un mínimo de cinco personas (presidente-a, secretario-a, tesorero-a, vicepresidente-a 1º-1ª y vicepresidente-a 2º-2ª), adjuntando los datos personales de cada uno de ellos-as.