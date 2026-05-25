Club do Mar, Xallas y Baio ya conocen a sus rivales

Los jugadores del Club do Mar celebrando un gol Raúl López

El próximo fin de semana arrancan las promociones de ascenso a Primera Futgal y a la Preferente.

En este último caso, el Club do Mar se medirá en la primera eliminatoria al Galicia Mugardos, que fue tercero en el Grupo I de Primera Futgal.

El partido de ida se juega el próximo domingo en tierras ferrolanas y la vuelta será una semana después en el Municipal de A Laracha.

El equipo que siga adelante tendrá que superar otra eliminatoria para ascender de categoría.

Por su parte, el Xallas como subcampeón de la Liga da Costa. empezará enfrentándose al Suevos, quinto clasificado del grupo de A Coruña.

La ida se juega en Os Ríos de Arteixo y la vuelta en Fontenla.

El Baio, tercero en la Costa le corresponde empezar midiéndose al San Sadurniño, que quedó segundo en el grupo de Ferrol, en el Platas Reinoso.

En este caso para subir también habrá que superar dos rondas.