El Oza recibe el homenaje del Concello de Carballo

El plantel del Oza y los representantes municipales posando con el trofeo en las depedencias municipales Raúl López

El Concello de Carballo ofreció una recepción oficial al plantel del Oza, que viene de proclamarse campeón de liga en el grupo de Tercera Futgal de la Costa, con 8 puntos de ventaja sobre el segundo y después de perder tan solo tres partidos en toda la temporada.

Los encargados de recibir en la sede consistorial al equipo, al que acompañaban el presidente, José Antonio Nieto, y el entrenador Gonzalo Novo, fueron el alcalde, Daniel Pérez, y el edil de Deportes, Daniel Barreiro, a los que el club les hizo entrega de una camiseta.

Los integrantes de la plantilla firmaron en el Libro de Honra do Deporte de Carballo, mientras el alcalde les felicitaba por el título obtenido, que achacó en buena parte a la unión y al buen ambiente existente dentro del vestuario, y les animaba a seguir en la misma línea.