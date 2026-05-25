La final de la Copa da Costa 2026 bate récords de asistencia

Los jugadores del Muxía levantando la Copa Raúl López

La final de la Copa da Costa que el domingo protagonizaron el Muxía y el Malpica volvió a ser todo un acontecimiento a nivel social y deportivo.

Un día después se sigue destacando la exquisita deportividad que se vio en el campo y en las gradas, así como el gran nivel exhibido por la organización, que corrió a cargo del Soneira SD y del Concello de Vimianzo.

Los organizadores cifran en alrededor de 2.300 las personas que pasaron por el Municipal Irmandiño para presenciar la final, cifra que supondría un récord, y ello a pesar de la coincidencia de horario con la cita de Pucela en la que el Deportivo confirmó su retorno a 1ª División ocho años después.

Según explica, Manuel Álvarez Blanco, que al igual que otros compañeros de junta directiva del Soneira se volcó para que todo saliese a la perfección, en taquilla se vendieron 1.900 entradas, a lo que hay que añadir que los menores de 14 años entraban gratis y que los equipos finalistas disponían de un buen número invitaciones para repartir entre patrocinadores y colaboradores.

“Parece ser que el récord de asistencia estaba en la final del año pasado que Dumbría y Muxía disputaron en Cee, con la particularidad de que eran dos finales, porque también se jugaba la femenina. Superar la cifra de los dos millares de personas en la de este año tiene un mérito enorme”, dice.

El directivo vimiancés habla también de un antes y un después de la edición de este año en lo tocante a la variedad y calidad de las actividades paralelas programadas, con charlas para entrenadores, actuaciones musicales, etcétera.

A última hora de la mañana de ayer el propio Manuel Álvarez aseguraba que buena parte de la primera parte del día la había dedicado a atender las llamadas de clubes, directivos y aficionados que querían felicitar y agradecer al Soneira y al Concello lo bien que salió todo.

Uno de esos clubes fue el campeón Muxía. A través de las redes sociales expresó “nuestro más sincero agradecimiento al Concello de Vimianzo y al Soneira SD por la magnífica organización y la excelente acogida brindada”.

En lo tocante al reparto de ingresos, los clubes finalistas se repartirán los 9.500 euros de la venta de entradas y los “1.000 y pico euros muy largos” ingresados por la venta de rifas.

La entidad organizadora, por su parte, se quedará con la recaudación de la cantina, en la que hubo que reponer existencias por las elevadísimas temperaturas.