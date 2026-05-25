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Deportes

Lubiáns se centra en la ida de la promoción de ascenso ante el Aluche tras ganar al Liceo B

Álex Pérez fue el máximo goleador de la liga empatado a 35 tantos con Marcos Vaamonde del Ordes, flamante campeón

Manuel Froxán Rial
25/05/2026 16:23
El Lubiáns derrotó al Liceo B por 7-4
El Lubiáns derrotó al Liceo B por 7-4
Raúl López
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El pasado fin de semana llegó a su fin la fase regular en el Grupo Norte de la OK Liga Bronce y lo hizo con un partido que acaparaba todas las miradas, el Oviedo Roller-AC Ordes, dos equipos que se jugaban el título de liga. 

Al final el galardón fue para el equipo gallego que se impuso por 3-1, superando así en la clasificación final al equipo asturiano por 1 punto. 

Por lo que respecta a los carballeses del Calvo Escola Lubiáns, tercero en discordia, le tocó acabar la fase regular en casa recibiendo el Liceo B, al que acabaron superando por 7-4. 

La figura del encuentro fue Álex Pérez, autor de 3 goles, lo que le permite finalizar como máximo realizador de la fase regular, empatado a 35 goles con Marcos Vaamonde, del Ordes. 

Los restantes goles de los carballeses fueron obra de Hugo Naveira, Álvaro Trigo (2) y Álex Novoa. 

Al descanso ya vencían los locales por 6-3, en un partido en el que la vocación ofensiva se impuso a los sistemas defensivos. 

Con la liga finalizada, ahora toca centrarse en la promoción de ascenso a la OK Liga Plata. 

El equipo que dirige Ramón Canalda se jugará ese ascenso en una eliminatoria a doble partido ante el Gestas España CHP Aluche, de Madrid, tercer clasificado del grupo sur. 

El partido de ida se jugará en tierras madrileñas el 7 de junio y la vuelta en Carballo el domingo 14. 

Por otra parte, el Protección Verde Escola Lubiáns de categoría benjamín cayó derrotado ante el Compañía de María por 0-10 en el choque de ida de cuartos de final del Campeonato gallego.

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