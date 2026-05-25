Manuel Pablo colabora en la promoción del Memorial Juan Insua

Manuel Pablo posando con la alcaldesa de Vimianzo y la organización del torneo Cedida

El pasado sábado, la pista polideportiva de Caxadas acogió una jornada muy especial con la visita de Manuel Pablo, histórico jugador del Super Dépor y una de las figuras más queridas del deportivismo, que quiso apoyar la promoción del III Torneo Futsal 4x4–Memorial Juan Insua.

Durante la mañana, Manuel Pablo compartió tiempo con los niños y niñas asistentes, firmando autógrafos, sacando fotografías y participando en diferentes momentos relacionados con el fútbol base.

Desde la organización destacan su cercanía e implicación, agradeciendo enormemente su colaboración en un torneo que busca fomentar valores como el compañerismo, la amistad, la diversión y el deporte en medio de la naturaleza.

La Comisión de Fiestas de Sanfins también quiere agradecer al Ayuntamiento de Vimianzo, especialmente a la alcaldesa Mónica Rodríguez, su colaboración para hacer posible esta visita, así como a todos los patrocinadores y colaboradores que continúan apoyando este proyecto deportivo y social.

El III Torneo Futsal 4x4–Memorial Juan Insua se celebrará en Sanfins los días 20, 27 y 28 de junio de 2026, contando con diferentes categorías: sénior (más de 16 años), que se disputará el sábado 20 de junio; infantil (nacidos entre 2014-2017), el 27 de junio; y cadete (entre 2011 y 2013), 27 y 28 de junio.

La organización destaca como novedad de este año la creación de la categoría cadete, nacida por la petición de muchas familias y participantes que querían continuar vinculados al torneo tras pasar por la categoría infantil.

La participación será totalmente gratuita en las categorías base gracias al apoyo de las empresas patrocinadoras, e incluirá churrasco para los participantes.

Las inscripciones ya están abiertas a través de los códigos QR de los carteles oficiales publicados en las redes sociales de Fiestas de Sanfins.

Desde la Comisión de Fiestas animan a todas las familias y equipos de la Costa da a la participar en una cita que continúa creciendo año tras año.