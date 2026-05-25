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Deportes

Manuel Pablo colabora en la promoción del Memorial Juan Insua

El sábado estuvo en Caxadas para apoyar el torneo de fútbol sala que se disputará en San Fins los días 20, 27 y 28 de junio

Redacción
25/05/2026 16:21
Manuel Pablo posando con la alcaldesa de Vimianzo y la organización del torneo
Manuel Pablo posando con la alcaldesa de Vimianzo y la organización del torneo
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El pasado sábado, la pista polideportiva de Caxadas acogió una jornada muy especial con la visita de Manuel Pablo, histórico jugador del Super Dépor y una de las figuras más queridas del deportivismo, que quiso apoyar la promoción del III Torneo Futsal 4x4–Memorial Juan Insua. 

Durante la mañana, Manuel Pablo compartió tiempo con los niños y niñas asistentes, firmando autógrafos, sacando fotografías y participando en diferentes momentos relacionados con el fútbol base. 

Desde la organización destacan su cercanía e implicación, agradeciendo enormemente su colaboración en un torneo que busca fomentar valores como el compañerismo, la amistad, la diversión y el deporte en medio de la naturaleza. 

La Comisión de Fiestas de Sanfins también quiere agradecer al Ayuntamiento de Vimianzo, especialmente a la alcaldesa Mónica Rodríguez, su colaboración para hacer posible esta visita, así como a todos los patrocinadores y colaboradores que continúan apoyando este proyecto deportivo y social. 

El III Torneo Futsal 4x4–Memorial Juan Insua se celebrará en Sanfins los días 20, 27 y 28 de junio de 2026, contando con diferentes categorías: sénior (más de 16 años), que se disputará el sábado 20 de junio; infantil (nacidos entre 2014-2017), el 27 de junio; y cadete (entre 2011 y 2013), 27 y 28 de junio. 

La organización destaca como novedad de este año la creación de la categoría cadete, nacida por la petición de muchas familias y participantes que querían continuar vinculados al torneo tras pasar por la categoría infantil. 

La participación será totalmente gratuita en las categorías base gracias al apoyo de las empresas patrocinadoras, e incluirá churrasco para los participantes. 

Las inscripciones ya están abiertas a través de los códigos QR de los carteles oficiales publicados en las redes sociales de Fiestas de Sanfins. 

Desde la Comisión de Fiestas animan a todas las familias y equipos de la Costa da a la participar en una cita que continúa creciendo año tras año.

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