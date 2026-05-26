As Eiroas acoge las finales del XVI Torneo Conservas Calvo F-11 Alevín

La gran final la protagonizarán los alevines del Celta y del Deportivo EC

El complejo deportivo de As Eiroas acoge en la tarde de este miércoles las finales del XVI Torneo Conservas Calvo de fútbol 11 alevín, finales en las que va a estar presentes las mejores canteras del fútbol gallego.

El programa previsto arrancará a las 18.00 horas con el partido por el tercer y cuarto puesto, que disputarán el CD Lugo y la SD Compostela.

A las 19.30 empezará el plato fuerte, ni más ni menos que un RC Deportivo de La Coruña-RC Celta de Vigo.

Al término del esperado derbi, tendrá lugar la ceremonia de entrega de trofeos.