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Deportes

As Eiroas acoge las finales del XVI Torneo Conservas Calvo F-11 Alevín

El derbi entre el Celta y el Deportivo empezará a las 19.30 horas pero antes Lugo y Compostela protaganizarán el partido por el tercer y cuarto puesto

Redacción
26/05/2026 13:48
La gran final la protagonizarán los alevines del Celta y del Deportivo
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El complejo deportivo de As Eiroas acoge en la tarde de este miércoles las finales del XVI Torneo Conservas Calvo de fútbol 11 alevín, finales en las que va a estar presentes las mejores canteras del fútbol gallego. 

El programa previsto arrancará a las 18.00 horas con el partido por el tercer y cuarto puesto, que disputarán el CD Lugo y la SD Compostela. 

A las 19.30 empezará el plato fuerte, ni más ni menos que un RC Deportivo de La Coruña-RC Celta de Vigo. 

Al término del esperado derbi, tendrá lugar la ceremonia de entrega de trofeos.

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