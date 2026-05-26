El Atlético Carballo apeado del Campeonato Gallego de Veteranos

El campeón de la Copa da Costa de Veteranos ya está fuera de la competición Raúl López

El Atlético Carballo quedó fuera del Campeonato Gallego de Fútbol Veterano al caer por 1-2 ante el San Lázaro en una de las eliminatorias previas del torneo.

El partido se disputó el sábado en O Carral y tuvo un arranque inesperado porque a los 5 minutos de juego el flamante campeón de la Copa da Costa de Veteranos ya perdía por 0-2.

Cinco minutos más tarde recortó distancias Iván Rey y, aunque quedaba un mundo por delante, el marcador ya no se volvería mover.

El próximo fin de semana se disputa la ronda de octavos.

El San Ramón entra en liza el sábado midiéndose en el Municipal de A Laracha al Carral.

El San Ramón, por su parte, se jugará el pase de ronda el domingo (12.15) en el campo del Boiro.