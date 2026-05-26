Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El Atlético Carballo apeado del Campeonato Gallego de Veteranos

Redacción
26/05/2026 13:25
El campeón de la Copa da Costa de Veteranos quedo apeado de la competición
El campeón de la Copa da Costa de Veteranos ya está fuera de la competición
Raúl López
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Atlético Carballo quedó fuera del Campeonato Gallego de Fútbol Veterano al caer por 1-2 ante el San Lázaro en una de las eliminatorias previas del torneo. 

El partido se disputó el sábado en O Carral y tuvo un arranque inesperado porque a los 5 minutos de juego el flamante campeón de la Copa da Costa de Veteranos ya perdía por 0-2. 

Cinco minutos más tarde recortó distancias Iván Rey y, aunque quedaba un mundo por delante, el marcador ya no se volvería mover. 

El próximo fin de semana se disputa la ronda de octavos. 

El San Ramón entra en liza el sábado midiéndose en el Municipal de A Laracha al Carral. 

El San Ramón, por su parte, se jugará el pase de ronda el domingo (12.15) en el campo del Boiro.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

La gran final la protagonizarán los alevines del Celta y del Deportivo

As Eiroas acoge las finales del XVI Torneo Conservas Calvo F-11 Alevín
Redacción
El plantel del Porteño en las semifinales de la Copa da Costa

Mayor deja el banquillo del Porteño
Redacción
El campeón de la Copa da Costa de Veteranos quedo apeado de la competición

El Atlético Carballo apeado del Campeonato Gallego de Veteranos
Redacción
Jugadores y presidenta del san lorenzo levantando la copa

El San Lorenzo ya tiene la copa que le acredita como campeón de la Liga da Costa 2025-2026
Redacción