El Muxía roza el título liguero a falta de la última jornada

Las muxianas quieren festejar el tìtulo el próximo domingo Marina Busto

Los aficionados del Muxía están muy cerca de poder prolongar un fin de semana más la fiesta de celebración del título de campeón de la Copa da Costa logrado el pasado domingo en Vimianzo ante el Malpica.

Y es que el sénior femenino no quiere ser menos y están a un paso de proclamarse campeonas de la liga de Segunda División Gallega.

El próximo fin de semana se disputa la última jornada de la competición, a la que las muxianas llegan con 3 puntos de ventaja sobre el Tordoia, segundo clasificado.

Ambos equipos han mantenido un bonito duelo durante toda la temporada.

Las de Muxía acarician el título, por cuanto les basta con empatar el domingo en Arliña ante el San Lázaro.

El Tordoia, por su parte, en la última jornada recibe al Eirís con la intención de buscar un milagro, que pasa necesariamente por una derrota de su gran rival.

Ambos equipos volvieron a demostrar su superioridad en la penúltima jornada del pasado fin de semana.

Las muxianas se llevaron por 0-3 el derbi ante el UC Cee, gracias a un doblete de Eva Lema y a otro gol de Barca Toba.

Las de Tordoia, por su parte, masacraron al SDC Órdenes, a las que derrotaron por 1-10. La gran figura del encuentro fue Rebeca, autora de un repóker. Completaron la goleada Uxía (2), Lydia, Alba y Sara.

También ganó a domicilio el Bergantiños, que derrotó por 0-2 al Brexo Lema, tantos conseguidos por Julia y Noelia.

Las carballesesas finalizarán la liga en tercer lugar, independientemente de lo que ocurra en su último partido con el Órdenes, que se juega este jueves a las 21 horas.

El Corme también se mostró superior al Orillamar, al que derrotó por 4-0. Claudia (2), Ana María y Carla, fueron las goleadoras.

Menos suerte tuvo el Dumbría, que cayó por 1-0 en su visita al campo del Eirís SD.

El Unión Campestre-Esteirana no se disputó.

Los enfrentamientos de la última jornada liguera son los siguientes: Esteirana-Milagrosa, Orillamar-Unión Campestre, Muxía-San Lázaro, Tordoia-Eirís, Victoria-Brexo Lema, Cultural Maniños-Corme y Dumbría-Cee.

En la penúltima jornada de Primera División el Xallas cayó con claridad ante el líder Victoria B por 5 goles a 0. l