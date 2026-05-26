El San Lorenzo ya tiene la copa que le acredita como campeón de la Liga da Costa 2025-2026

Jugadores y presidenta del san lorenzo levantando la copa Luis González

La representante de la Real Federación Gallega de Fútbol, Silvia Cancela, se desplazó el pasado fin de semana hasta Verdillo para hacer entrega a la familia deportiva del San Lorenzo del trofeo que les acredita como campeones de la Liga da Costa 2025-2026.

Luis González inmortalizó el momento de la entrega, en el que también participó la presidenta del club carballés, Dolores Viña Castro.