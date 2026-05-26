Deportes
Mayor deja el banquillo del Porteño
La directiva le agradece su dedicación, a la vez que destaca su calidad humana y le desea mucha suerte en lo personal y en la deportivo
La directiva del Porteño anunció ayer que Christian Álvarez ‘Mayor’ no continuará como entrenador la próxima temporada.
“Non temos máis que palabras de agradecemento polo teu comportamento, compromiso, entrega e traballo...asi como tamén quedou probada a túa valía e calidade na túa etapa como xogador. Quedará para sempre gravada na memoria da afición o golazo que marcaches na final da Copa da Costa fronte ao Dumbría”, le dice el club a través de sus redes sociales, a la vez que le da las gracias por su implicación, destaca su calidad humana y le desea toda la suerte del mundo en el plano personal y deportivo.