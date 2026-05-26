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Deportes

Mayor deja el banquillo del Porteño

La directiva le agradece su dedicación, a la vez que destaca su calidad humana y le desea mucha suerte en lo personal y en la deportivo

Redacción
26/05/2026 13:29
El plantel del Porteño en las semifinales de la Copa da Costa
Mayor posando con jugadores y directivos en las semifinales de la Copa da Costa
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La directiva del Porteño anunció ayer que Christian Álvarez ‘Mayor’ no continuará como entrenador la próxima temporada. 

“Non temos máis que palabras de agradecemento polo teu comportamento, compromiso, entrega e traballo...asi como tamén quedou probada a túa valía e calidade na túa etapa como xogador. Quedará para sempre gravada na memoria da afición o golazo que marcaches na final da Copa da Costa fronte ao Dumbría”, le dice el club a través de sus redes sociales, a la vez que le da las gracias por su implicación, destaca su calidad humana y le desea toda la suerte del mundo en el plano personal y deportivo.

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