Mayor deja el banquillo del Porteño

Mayor posando con jugadores y directivos en las semifinales de la Copa da Costa Parker

La directiva del Porteño anunció ayer que Christian Álvarez ‘Mayor’ no continuará como entrenador la próxima temporada.

“Non temos máis que palabras de agradecemento polo teu comportamento, compromiso, entrega e traballo...asi como tamén quedou probada a túa valía e calidade na túa etapa como xogador. Quedará para sempre gravada na memoria da afición o golazo que marcaches na final da Copa da Costa fronte ao Dumbría”, le dice el club a través de sus redes sociales, a la vez que le da las gracias por su implicación, destaca su calidad humana y le desea toda la suerte del mundo en el plano personal y deportivo.