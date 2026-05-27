Buena actuación del Sysca en la segunda cita de la liga de playa

Deportistas de categoría absoluta del Sysca Cedida

El Club Sysca acudió con alrededor de noventa deportistas a la segunda jornada de la Liga gallega de playa que se disputó en la playa de Gandarío, en el municipio coruñés de Bergondo.

La representación carballesa obtuvo unos buenos resultados y aprovechó la cita para seguir adquiriendo rodaje de cara a los campeonatos autonómicos y nacionales que faltan por disputar.

Los primeros en entrar en liza fueron los socorristas cadetes y juveniles.

En la primera de esas categorías, Rodrigo Barca fue el más rápido en sprint, mientras que Izan Novo alcanzó la cuarta plaza. En dicha prueba, Mara Cotelo terminó tercera en categoría femenina.

En nadar surf, Clara Tasende logró una meritoria tercera posición y Leo Vega ocupó el cuarto lugar.

El equipo masculino ganó el relevo de sprint, mientras que el femenino fue segundo.

En juveniles, Lluc Pensado se impuso en carrera con ski, prueba en la que tanto Icía Velasco como Mateo Castelo terminaron terceros en sus respectivas categorías.

Por su parte, Marta Eirís fue tercera en nadar surf y, de nuevo, Mateo Castelo tuvo una buena participación al finalizar en cuarto lugar.

En la única prueba de arena disputada, el sprint, Mateo Pallas acabó en segunda posición, mientras que Ana Ézara y Antía Cousillas fueron tercera y cuarta, respectivamente.

En las pruebas por equipos, el conjunto masculino del Sysca venció en el relevo de ski y fue segundo en el relevo de sprint, mientras el femenino terminaba en segunda posición en relevo sprint y era tercero en el de ski.

En lo tocante a los infantiles, en nadar surf masculino el triunfo fue para Jaime Buño, al tiempo que Nicolás Cerviño alcanzaba la quinta posición.

Por su parte, Belén Puñal terminó la prueba en segundo lugar. En banderas, tanto Pedro Fernández, tercero, como, otra vez, Jaime Buño, cuarto, fueron de los más destacados.

El relevo femenino y el masculino se impusieron a sus rivales en la prueba de rescate con tabla.

Además, el masculino logró la segunda posición en el relevo de sprint.

Absolutos y másters

En la jornada dominical les tocó competir a los deportistas absolutos. La prueba más destacada para el Sysca fue el sprint masculino, con hasta cuatro deportistas en los seis primeros puestos: Noah Quintela (1º), Kevin Pallas (3º), Daniel Varela (4º) y Gabriel Rodríguez (6º), a lo que hay que añadir la quinta posición de Aroa Sequeiro en categoría femenina.

Una de las más destacadas de la jornada fue Sara Puñal, quien finalizó segunda en nadar surf y quinta en la carrera con ski.

También Brais Pensado logró la segunda posición en carrera con ski.

En cuanto a nadar surf, Anxo López y Álvaro Lavandeira fueron segundo y tercero, respectivamente, mientras que Paula Ferradás acabó en cuarto lugar.

Por equipos, el conjunto masculino logró ser segundo tanto en el relevo de ski como en el de sprint, mientras que el femenino acabó segundo en el de sprint y tercero en el de ski.

El domingo por la tarde dieron por concluida esta segunda cita liguera los deportistas máster.

En esta sesión se disputaron las pruebas individuales de sprint, carrera con ski y ocean, mientras que por equipos se llevaron a cabo los relevos en sprint, ski y ocean.

El conjunto carballés estuvo representado por África Albertí, Sandra Puga, Elena Alcoba, Luz Estela Vanegas, María Luz Cures, José Manuel Naya, Plácido José Villaverde y Juan Rodríguez. Con esta segunda jornada los deportistas máster pusieron fin a la competición y se centran en preparar el campeonato gallego, a celebrar a mediados de junio.

Mientras, las restantes categorías deberán afrontar todavía la tercera y última jornada de la liga gallega.

Será dentro de un par de semanas, concretamente los días 6 y 7 de junio, en la localidad de Vilagarcía de Arousa