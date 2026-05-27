El Celta supera al Depor por 0-3 y consigue su undécimo torneo Conservas Calvo de fútbol 11 alevín

Los jugadores de los equipos finalistas disponiéndose a recoger sus trofeos Mar Casal

El Real Club Celta le tiene tomada la medida al Torneo Conservas Calvo de Fútbol 11 Alevín.

Al igual que hizo en la edición del año pasado, el cuadro olívico volvió a imponerse al Deportivo de La Coruña en la gran final disputada este miércoles en As Eiroas, esta vez por 0-3, sumando así su úndecimo título en las dieciséis ediciones que se llevan celebradas.

El partido respondió a las expectativas y movilizó a un buen número de aficionados, deseosos de ver en acción a las dos mejores canteras del fútbol gallego.

La figura de la final fue el vigués Lucas Días, autor de los dos primeros goles de su equipo.

El segundo, que prácticamente sentenciaba el choque, llegó poco después de que los blanquiazules fallasen un lanzamiento desde el punto de penalti que tal vez podría haber cambiado el rumbo del encuentro.

No fue así y el Celta acabó llevándose con merecimiento la XVI edición del torneo.

A poco del final los olívicos lograron el definitivo 0-3 por mediación de Javier Radío.

Con anterioridad a la final, Compostela y Lugo se enfrentaron en el duelo por el tercer y cuarto puesto.

Se impusieron los lucenses por 0-2.

La jornada sirvió de colofón a un torneo que se puso en marcha a finales del pasado mes de febrero con la participación de 28 equipos, el registro más elevado hasta la fecha.

Los clubes contendientes se repartieron en dos grupos, cuyos campeones acabaron enfrentándose entre si al término de la liguilla a una vuelta.