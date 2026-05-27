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Deportes

El Sofán de Dani Casal anuncia su primer fichaje, Martín García

El delantero natural de Carnota militó las últimas cinco temporadas en el Dubra

Redacción
27/05/2026 20:44
Dani Casal, nuevo entrenador del Sofán
Dani Casal, nuevo entrenador del Sofán
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El Sofán ya se está moviendo para conformar el proyecto deportivo de la próxima temporada en Preferente. 

La marcha de Pablo Torreira obligó al club carballés a empezar por buscar relevo para la dirección técnica, cargo para el que ha apostado por Dani Casal, que cuenta con una amplia trayectoria tanto como jugador como entrenador. 

En este último apartado empezó en el Laracha y tras un pequeño parón motivado por motivos laborales, pasó a formar parte del cuerpo técnico del Cadete A del Deportivo como segundo entrenador. 

Posteriormente dirigió al San Lorenzo, antes de incorporarse al Bergantiños Juvenil. 

En los últimos años también estuvo al frente del Relámpago y su último banquillo fue el del Orillamar coruñés. 

Tras el nuevo entrenador, llega también a O Carral el primer fichaje. Se trata del delantero Martín García, que procede del Dubra, en el que militó las últimas cinco temporadas, anotando 45 goles. 

El carnotán militó en las categorías inferiores del Villarreal, Elche y Lugo. Como sénior también fue jugador del Bergantiños y del Silva.

Martín García con la camiseta del Dubra
Martín García con la camiseta del Dubra
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