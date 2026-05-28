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Deportes

Simón Lamas seguirá al frente  del Bergantiños la próxima temporada

Club y entrenador acuerdan dar continuidad al proyecto iniciado el curso pasado

Redacción
28/05/2026 20:51
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Simon Lamas, durante el último partido de liga en As Eiroas
Raúl López
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La primera pieza del Bergantiños 2026-27 ya está puesta. El club ha decidido dar continuidad al proyecto que inició el verano pasado de la mano de Simón Lamas y ofrecerle la renovación al técnico, que ha aceptado continuar en As Eiroas el próximo curso. 

Lamas se mostró “súper contento e agradecido ao club da confianza que me volve a transmitir; a verdade é que a sentín durante toda a tempada”. “Estou moi a gusto traballando para o Bergantiños e penso que un segundo ano pode ser moi positivo, pola experiencia que xa temos da primeira temporada, na que fixemos cousas boas que temos que traballar para manter e tamén aprendemos doutras que podemos mellorar”, valora el entrenador. 

“Sabemos que é unha categoría moi difícil e moi esixente, probablemente a máis esixente do fútbol español. Estamos preparados desde o punto de vista mental" para afrontar esta nueva etapa, añade. “Desde xa estou responsabilizado e coa mentalidade de traballar para ver un Bergantiños intenso, agresivo, gañador, que sae en cada campo e en ecada partido a polos tres puntos e intenta ser valiente, descarado e con enerxía”, apunta que será la intención del equipo. 

Asegura Lamas que trabajarán para hacer que el público de Carballo cada vez sea más en As Eiroas, lo que pone como uno de los puntos de partida de la nueva temporada. Se mostró “encantado de seguir un ano máis para ver un Bergantiños que nos faga sentir orgullo a todos e facer un equipo o máis gañador posible para cumprir os obxectivos na competición”. 

El Bergantiños de Simón Lamas empezó la temporada 2025-26 como un tiro, llegando a ser cuarto durante el mes de diciembre. Sin embargo, una mala racha tras el parón navideño les apeó de los puestos de playoff y les relegó a luchar incluso por la permanencia. En las últimas jornadas selló la salvación y llegó a soñar con reengancharse al playoff, pero acabó el curso décimo. La de Lamas es la primera confirmación del club carballés de cara a la próxima temporada. Es previsible que en las próximas semanas se vayan sucediendo los anuncios con respecto a salidas y renovaciones de jugadores. 

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