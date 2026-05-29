El número de inscritos en la 10K de Carballo supera ya los mil quinientos

Imagen perteneciente a la edición de 2025 Raúl López

El Concello de Carballo mantendrá abierta hasta las 23.59 horas del próximo miércoles, día 3 de junio, la posibilidad de inscripción en la décimo cuarta edición de la 10K, que se celebrará el domingo día 7 de junio.

En la mañana del viernes 1.515 deportistas habían formalizado ya su presencia en la carrera.

Del total de inscritos, 572 corresponden a la 10K propiamente dicha, mientras que 282 ha apostado por la distancia corta de 5 kilómetros.

Por lo que respecta a las categorías inferiores, hay más de 660 personas anotadas, de las que algo más de 300 corresponde a la categoría de pitufos, 169 a la sub-10, 152 a la sub-12 y sub-14 y 37 a la sub-16.

La cuota de inscripción es de 5 euros para las pruebas de 10K y 5K y gratuita para el resto de categorías.

En pitufos y biberones, la posibilidad de anotación se cerrará antes de plazo previsto en caso de que se alcancen los 750 participantes, tope que también se aplicará para las restantes categorías inferiores (sub-18, sub-16, sub-14, sub-12 y sub-10).

En el caso de la 10K y la 5K, el límite máximo será de 1.000 corredores y corredoras.

Una edición más, la carrera volverá a tener carácter inclusivo para favorecer la participación de personas con diversidad funcional, para las que se establecen tres tipos de categorías: atletas en silla de ruedas, atletas con discapacidad visual y atletas con discapacidad intelectual.

Todas las carreras se disputará en horario matinal.

La prueba larga comenzará concretamente a las 10 horas y la salida de la 5K está fijada para las 10.45 horas.

Una y otra discurrirán por circuitos homologados.

En el apartado de premios, habrá trofeos o medallas para los tres primeros deportistas masculino y femenino absolutos en 10K y 5K, así como para los tres primeros-as de cada una de las categorías participantes en la carrera larga.

También habrá trofeo para los tres mejores masculino y femenino de cada una de las categorías inferiores; además de trofeo para el mejor carballés y la primera carballesa de la 10K; para el hombre y la mujer de mayor edad; y para el primer equipo clasificado de la 10K.

Por último, recibirán premios en metálico de 300, 200 y 100 euros, los tres primeros de categoría femenina y masculina de la 10K que finalicen la prueba en 35 minutos o menos (hombres) o en 40 minutos o menos (mujeres).

De superarse esos tiempos, la cuantía se reducirá en un 50%.

Por último, también se establece una recompensa de 300 euros por superar los récords en vigor de la 10K, fijados en 30:13 para el caso de los varones y en 34:19 para las féminas.