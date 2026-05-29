Las infantiles del Fisober jugarán la final de la Copa Galicia ante el Poio

Las jugadoras del Fisober infantil femenino Fisober FSF

Cara y cruz para el Fisober FSF infantil y alevín en las semifinales de la Copa Galicia.

Mientras las infantiles disputarán la final el próximo día 13 de junio en un escenario todavía por determinar, el equipo alevín fue apeado en semifinales por el Lóstrego CF con lanzamientos desde el punto de penalti, luego de que el tiempo reglamentario finalizase con empate a tres goles.

Las infantiles del conjunto costero afrontaban el choque de semifinales ante el Arealonga FS Chapela con ganas de revancha, por cuanto el conjunto pontevedrés las había superado en la final del campeonato gallego de Preferente gracias a su mayor acierto en tanda de penaltis.

En esta ocasión el desenlace fue muy distinto.

Las del Fisober fueron superiores en todo momento a las de Chapela. Apenas se habían cumplido 8 minutos cuando Martina Lago hizo el primer gol en un certero remate.

En el 22, Claudia Ares marcó el segundo y luego hubo que esperar hasta el 49 por el gol de la tranquilidad, obra de nuevo de Martina Lago.

Las costeras se medirán en la final copera a un ED Poio Pescamar FS Milongas que en la otra semifinal dio buena cuenta del Lago Sport, al que derrotó por 5-3.

La finalísima se disputará el 13 de junio.

Por lo que respecta, a la categoría alevín, la semifinal ante el Lóstrego resultó intensa y apasionante.

El conjunto pontevedrés se adelantó muy pronto con dos goles, pero las locales reaccionaron bien e igualaron antes del descanso.

En la segunda parte volvió a marcar pronto el Lóstrego, pero Eva Carballo devolvió poco después la igualdad con la que finalizaría el tiempo reglamentario.

En los lanzamientos de penalti, las visitantes fueron más certeras.

Punto y final a 10 años de colaboración

El Fisober FSF también fue noticia esta semana al anunciar que el próximo 30 de junio pondrá fin a su vinculación al Concello de Dumbría y dejará de entrenar y jugar en O Conco.

La decisión obedece a “diferencias en las condiciones organizativas y de disponibilidad de (las) instalaciones”.

En un comunicado el club finaliza expresando “nuestro más sincero agradecimiento al Concello de Dumbría por los diez años de colaboración, así como a todo el personal de las instalaciones de O Conco por el trato y la ayuda prestada durante este tiempo”.