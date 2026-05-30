Berto toma el relevo de Mayor al frente de la dirección técnica del Porteño

El presidente del Porteño, Manuel Santos, y Berto, nuevo entrenador Cedida

El camariñán Alberto Suárez Fuentes ‘Berto’ regresa a los banquillos para hacerse cargo del Porteño tras la marcha de Mayor, el anterior técnico.

Berto cuenta con un dilatado palmarés como jugador y como entrenador. En este último apartado logró dos títulos con el Camariñas (las ligas de 2ª y 3ª Regional), otros tantos con el Zas (Liga y Copa da Costa) y otra Liga da Costa con el Ponteceso.

La directiva que preside Manuel Santos Lema le da la bienvenida al club y dice sentirse muy orgullosa de que el técnico haya aceptado hacerse cargo del proyecto deportivo del Porteño, confiando en que se llegada le dé un nuevo impulso al equipo. l