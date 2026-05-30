Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Berto toma el relevo de Mayor al frente de la dirección técnica del Porteño

El camariñán llevaba tiempo alejado de los banquillos

Redacción
30/05/2026 21:37
El presidente del Porteño, Manuel Santos, y Berto, nuevo entrenador
El presidente del Porteño, Manuel Santos, y Berto, nuevo entrenador
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El camariñán Alberto Suárez Fuentes ‘Berto’ regresa a los banquillos para hacerse cargo del Porteño tras la marcha de Mayor, el anterior técnico. 

Berto cuenta con un dilatado palmarés como jugador y como entrenador. En este último apartado logró dos títulos con el Camariñas (las ligas de 2ª y 3ª Regional), otros tantos con el Zas (Liga y Copa da Costa) y otra Liga da Costa con el Ponteceso. 

La directiva que preside Manuel Santos Lema le da la bienvenida al club y dice sentirse muy orgullosa de que el técnico haya aceptado hacerse cargo del proyecto deportivo del Porteño, confiando en que se llegada le dé un nuevo impulso al equipo. l

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El presidente del Porteño, Manuel Santos, y Berto, nuevo entrenador

Berto toma el relevo de Mayor al frente de la dirección técnica del Porteño
Redacción
Cote formó parte en las dos últimas campañas de la plantilla del primer equipo del Bergantiños

Diego Cotelo 'Cote' reforzará la portería de la SD Sofán
Redacción
Jugadoras, directivos y aficionados del Muxía femenino celebrando un triunfo

El Muxía femenino necesita un punto para asegurar el título de campeón de Segunda gallega
Redacción
Formación del CD Baio que acabó la liga derrotando por 3-0 al Malpica

Los equipos costeros inician las respectivas fases de ascenso
Redacción