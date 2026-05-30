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Deportes

Diego Cotelo 'Cote' reforzará la portería de la SD Sofán

Es un guardameta experimentado que en las dos últimas temporadas formó parte de la primera plantilla del Bergantiños

Redacción
30/05/2026 17:14
Cote formó parte en las dos últimas campañas de la plantilla del primer equipo del Bergantiños
Cote formó parte en las dos últimas campañas de la plantilla del primer equipo del Bergantiños
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El Sofán anuncia su segundo refuerzo de cara a la nueva temporada. 

Se trata del portero Diego Cotelo ‘Cote’. 

Formado en las categorías inferiores del Bergantiños, cuenta con una amplia experiencia en el fútbol gallego tras su paso por equipos como Estradense, Montañeros, Fisterra. 

Las dos últimas temporadas formó parte de la primera plantilla del Bergantiños en Segunda Federación. 

Cote llega a Sofán con ganas de afrontar un nuevo reto y de aportar trabajo, compromiso y seguridad bajo los palos. 

Su incorporación se suma a la ya anunciada del delantero Martín García, que procede del Dubra.

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