El Muxía femenino necesita un punto para asegurar el título de campeón de Segunda gallega

Jugadoras, directivos y aficionados del Muxía femenino celebrando un triunfo Marina Busto

Tanto en 1ª como en la 2ª División gallega las competiciones ligueras llegan a su fin este domingo y, en en el caso de la categoría inferior lo hace con el título sin decidir, aunque el Muxía lo tiene casi hecho en la dura pugna que viene manteniendo con el Tordoia.

Ambos equipos cierran la temporada en su campo, pero con la diferencia de que las muxianas aventajan en 3 puntos a sus rivales, por lo que con un empate les basta para asegurar matemáticamente el título.

Las de la villa de A Barca reciben a la SD San Lázaro en Arliña, en donde está todo preparado para una celebración que se uniría a la protagonizada hace una semana por el sénior masculino tras ganar la Copa da Costa en Vimianzo.

Las de Tordoia, por su parte, juegan en casa ante el Eirís. La jornada también incluye el derbi Dumbría-Cee.

Todos los partidos se disputan en horario unificado con comienzo fijado para las 12 horas.