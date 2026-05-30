Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El Muxía femenino necesita un punto para asegurar el título de campeón de Segunda gallega

Las de A Barca reciben a la SD San Lázaro y su máximo rival, el Tordoia, hace lo propio con el Eirís

Redacción
30/05/2026 17:10
Jugadoras, directivos y aficionados del Muxía femenino celebrando un triunfo
Jugadoras, directivos y aficionados del Muxía femenino celebrando un triunfo
Marina Busto
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Tanto en 1ª como en la 2ª División gallega las competiciones ligueras llegan a su fin este domingo y, en en el caso de la categoría inferior lo hace con el título sin decidir, aunque el Muxía lo tiene casi hecho en la dura pugna que viene manteniendo con el Tordoia. 

Ambos equipos cierran la temporada en su campo, pero con la diferencia de que las muxianas aventajan en 3 puntos a sus rivales, por lo que con un empate les basta para asegurar matemáticamente el título. 

Las de la villa de A Barca reciben a la SD San Lázaro en Arliña, en donde está todo preparado para una celebración que se uniría a la protagonizada hace una semana por el sénior masculino tras ganar la Copa da Costa en Vimianzo. 

Las de Tordoia, por su parte, juegan en casa ante el Eirís. La jornada también incluye el derbi Dumbría-Cee. 

Todos los  partidos se disputan en horario unificado con comienzo fijado para las 12 horas.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Cote formó parte en las dos últimas campañas de la plantilla del primer equipo del Bergantiños

Diego Cotelo 'Cote' reforzará la portería de la SD Sofán
Redacción
Jugadoras, directivos y aficionados del Muxía femenino celebrando un triunfo

El Muxía femenino necesita un punto para asegurar el título de campeón de Segunda gallega
Redacción
Formación del CD Baio que acabó la liga derrotando por 3-0 al Malpica

Los equipos costeros inician las respectivas fases de ascenso
Redacción
Imagen perteneciente a la edición de 2025

El número de inscritos en la 10K de Carballo supera ya los mil quinientos
Redacción