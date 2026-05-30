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Deportes

Los equipos costeros inician las respectivas fases de ascenso

El Club do Mar visita Mugardos mientras que en el arranque del play off de Segunda el Baio recibe al San Sarduniño y el Xallas juega en el feudo del Suevos

Redacción
30/05/2026 17:07
Formación del CD Baio que acabó la liga derrotando por 3-0 al Malpica
Formación del CD Baio que acabó la liga derrotando por 3-0 al Malpica
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Este domingo empiezan a disputarse los distintos play offs de ascenso en los que están inmersos los representantes del futbol costero. 

El pase a la siguiente ronda se juega a doble partido, por lo que será importante poder encarar los choques de vuelta con ventaja. 

En todos los casos, el ascenso pasa por superar dos rondas. 

El Club do Mar, como subcampeón de su grupo en 1ª Futgal, tiene como primer escollo en su tentativa de asalto a Preferente al Galicia Mugardos, al que se enfrenta a domicilio esta tarde (A Pedreira, 18.30 horas). 

Los de Caión acabaron muy fuertes la liga regular y buscarán encarrilar la eliminatoria ante un conjunto ferrolano que acabó tercero en su grupo, con un bagaje de 19 victorias, 9 empates y 6 derrotas. 

Un balance liguero muy similar– 20 triunfos, 9 empates y 5 derrotas– presenta un Club do Mar que tuvo opciones hasta el último instante de hacerse con el ascenso directo. 

Por lo que respecta a la categoría inferior, el Baio y el Xallas buscan encarrilar sus enfrentamientos correspondientes a la primera eliminatoria de la fase de ascenso a 1ª Futgal. 

El CD Baio recibe en el renovado Platas Reinoso (17.00 horas) al San Sadurniño, segundo clasificado del grupo de Segunda Futgal de la zona de Ferrol. que destaca por su capacidad goleadora (anotó 70 goles en 30 jornadas, en las que logró una veintena de victorias). 

Los baieses vinieron haciendo a lo largo de la semana un llamamiento a su afición para que acuda al campo y transmita su aliento a los futbolistas. 

La proximidad geográfica entre Santa Comba y Arteixo también va a propiciar que el Xallas no esté solo en el campo del Suevos, equipo que quedó quinto en su grupo tras 18 triunfos, 8 empates y 8 derrotas. 

El choque se disputa en horario matinal (12.00).

Cerqueda-Cee y Seaia-Atl. Pereiriña luchan por una plaza en la Liga da Costa

En 3ª Futgal de la Costa cuatro equipos luchan por la plaza de ascenso que falta por adjudicar. 

En el Cerqueda-Cee (Xaviña, 18.00) el sexto clasificado de la fase regular recibe al tercero, que tendrá la ventaja añadida de disputar la vuelta en casa. 

Los enfrentamientos ligueros llevan a vaticinar una eliminatoria igualada, toda vez que en la primera vuelta ganaron los ceenses por 2-1, pero luego cayeron en Buño por 2-0. 

Las espadas están también en todo lo alto en el Sp. Seaia-Atl. Pereiriña (O Pinguel de Ponteceso, 16.30), quinto y cuarto clasificado en la fase regular. 

En la primera vuelta ganaron los ceenses por 0-2, pero el Seaia le devolvió el resultado en la segunda.

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