El Baio cobra ventaja ante el San Sadurniño y el Xallas deberá rematar al Suevos en Fontenla

El Baio-San Sadurniño fue presenciado por mucho público Raúl López

En la primera eliminatoria de ascenso a 1ª Futgal hubo mucha igualdad en los partidos de ida, si bien el Baio viajará a San Sadurniño con un gol de ventaja (2-1) mientras el Xallas deberá sentenciar en casa ante el Suevos, luego de que en el primer envite no se moviese el 0-0 inicial.

Por lo que respecta a la fase de ascenso a 2ª Futgal, el Xuventude Laracha dio un importante paso hacia la segunda ronda tras imponerse por 1-3 en el campo del Maravillas, campeón de grupo.

En los duelos costeros el Unión Club Cee se impuso al Cerqueda por 1-3, mientras el Sporting Seaia hizo lo propio con el Atlético Pereiriña por 1-0.

En el Baio-San Sadurniño empezaron adelantándose los visitantes justo antes del descanso, pero los baieses salieron a por todas en la segunda.

En el minuto 50 el portero Bruno le paró un penalti a MC, pero a renglón seguido empató Damián Zas con un gran remate a la escuadra desde fuera del área.

Tan solo 4 minutos después, Pazos ponía el definitivo 2-1 al adelantarse muy bien al portero tras un centro de MC desde la izquierda.

En su visita a Suevos, el Xallas salió más conservador de lo habitual tratando de sentenciar a la contra.

Así dispuso de más y mejores ocasiones, incluido un gol anulado de forma incomprensible a Rubén Sande.

Tercera Futgal

En Buño, el Cee empezó adelantándose con goles de Carlos y Xian, cerca del final recortó Marcos y en el 90 puso el definitivo 1-3.

En el Sporting Seaia-Atlético Pereiriña el único gol del partido (1-0) lo marcó Sergio Cancela en el 90.

Poco antes fueron expulsados el local Pablo Caamaño y los visitantes Brais y Cartamil.

El Unión Club Cee encarriló la eliminatoria en el choque disputado en Xaviña Raúl López

El Seaia-Pereiriña disputado en O Pinguel se saldó con tres expulsados Raúl López

Xuventude Laracha

En el Xuventude Laracha-Maravillas (1-3) los goles visitantes fueron obra de Carlos, Xian y Anxo.

Los laracheses parecen tenerle cogida la medida a un Maravillas al que ya derrotaron en la última jornada de la fase regular en A Laracha, privando así al conjunto coruñés del título de campeón de liga y, con ello, del ascenso.