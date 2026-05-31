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Deportes

El Bergan anuncia la continuidad del centrocampista Iago Novo

El jugador llegó a Carballo el año pasado procedente del Pontevedra y fue de los más destacados del plantel rojillo

Redacción
31/05/2026 22:34
Iago Novo en el Bergantiños-Fabril de la pasada temporada
Iago Novo en el Bergantiños-Fabril de la pasada temporada
Raúl López
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Tras anunciar la continuidad del técnico Simón Lamas, la directiva del Bergantiños ha puesto manos a la obra para conformar cuanto antes la plantilla de la temporada 2026-2027. 

En este apartado el primer anuncio ha sido la renovación del centrocampista Iago Novo, sin duda uno de los jugadores más destacados del curso pasado tras su desembarco en As Eiroas procedente del Pontevedra. 

Por sus pies seguirá pasando buena parte del juego ofensivo del equipo y su calidad y visión de juego continuarán generando goles y asistencias para el ataque rojillo..

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