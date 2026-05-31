El Bergan anuncia la continuidad del centrocampista Iago Novo

Iago Novo en el Bergantiños-Fabril de la pasada temporada Raúl López

Tras anunciar la continuidad del técnico Simón Lamas, la directiva del Bergantiños ha puesto manos a la obra para conformar cuanto antes la plantilla de la temporada 2026-2027.

En este apartado el primer anuncio ha sido la renovación del centrocampista Iago Novo, sin duda uno de los jugadores más destacados del curso pasado tras su desembarco en As Eiroas procedente del Pontevedra.

Por sus pies seguirá pasando buena parte del juego ofensivo del equipo y su calidad y visión de juego continuarán generando goles y asistencias para el ataque rojillo..