El club do mar arranca un empate en el campo del Galicia Mugardos 

El Club do Mar 2025-2026 Raúl López

El Club do Mar inició la fase de ascenso a Preferente visitando el campo del Galicia de Mugardos, en donde arrancó un empate (1-1).

El conjunto ferrolano se adelantó en los últimos minutos de la primera mitad por mediación de Vicente, pero en la segunda los de Caión se fueron más arriba y lograron el empate en el minuto 65 por mediación de Isma Martínez.

Los de Daniel Sánchez deberán hacer buena la igualada sentenciando la eliminatoria en el Municipal de A Laracha dentro de una semana, para intentar consumar el salto de categoría en la ronda siguiente.