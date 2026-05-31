Deportes
El club do mar arranca un empate en el campo del Galicia Mugardos
Los ferrolanos se adelantaron al filo del descanso y a los diez minutos de la reanudación igualó Isma Martínez
El Club do Mar inició la fase de ascenso a Preferente visitando el campo del Galicia de Mugardos, en donde arrancó un empate (1-1).
El conjunto ferrolano se adelantó en los últimos minutos de la primera mitad por mediación de Vicente, pero en la segunda los de Caión se fueron más arriba y lograron el empate en el minuto 65 por mediación de Isma Martínez.
Los de Daniel Sánchez deberán hacer buena la igualada sentenciando la eliminatoria en el Municipal de A Laracha dentro de una semana, para intentar consumar el salto de categoría en la ronda siguiente.