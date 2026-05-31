El Muxía femenino gana y asegura el título de campeonas de Segunda División gallega

Las muxianas solo perdieron uno de los 31 partidos de la temporada

El CF Muxía va de celebración en celebración.

El sénior femenino no falló en la última jornada de 2º División gallega y sus jugadoras se proclamaron con toda brillantez campeonas de liga tras golear al San Lázaro lucense por 7-0, con 4 goles de Eva Lema, 2 de Barca Toba y otro de Patricia.

A las muxianas les bastaba un empate para asegurar el título, pero salieron a por todas desde el minuto 1 e hicieron inútil la goleada que lograron las subcampeonas del Tordoia ante el Eirís (6-0).

El partido de Arliña fue una auténtica fiesta, que empezó con el sénior masculino ofreciendo a la afición la Copa da Costa lograda el pasado fin de semana en Vimianzo y con el presidente del club, Juan José Busto, dirigiendo unas palabras a los seguidores.

La celebración por esta semana histórica se intensificó tan pronto como finalizó el partido del equipo femenino y su capitana Barca Toba recibió la copa de manos de Manolo Corredoira, representante de la RFGF.

No faltó ni el habitual desfile motorizado por las calles del pueblo con las campeonas saludando subidas a una camioneta.