El Muxía femenino se proclama campeón de liga

Tras una temporada de ensueño en la que perdieron solo un partido de 31, el Muxía femenino se proclamó este domingo campeón de segunda gallega. Las muxianas consiguieron el título en casa tras imponerse 7-0 al San Lorenzo de Lugo.

De poco le valió al Tordoia (segundo en la tabla), golear al Eirís SD (6-0) en la última jornada, ya que necesitaban que las muxianas cedieran los tres puntos para arrebatarles el campeonato liguero. No obstante, el Muxía mostró la misma solidez que en toda la competición.

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En la última jornada, también se decidió la pichichi. Eva Lema (Muxía) y Rebeca Puente (Tordoia) llegaban al final de la temporada empatadas a 53 goles. Finalmente, el trofeo de máxima goleadora fue para la jugadora del Tordoia que marcó 5 de los 6 goles del último partido, superando solo por un tanto a Lema, que hizo 4 de los 7 goles del Muxía.

Fue doble fiesta en Muxía ya que los jugadores del sénior masculino ofrecieron la Copa da Costa a sus aficionados.