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Deportes

El Club do Mar no estuvo a su nivel habitual en el campo del Mugardos

En la segunda mitad, al verse por detrás en el marcador, los de Caión mejoraron y lograron el definitivo 1-1 por medio de Isma Martínez tras un saque de esquina

Manuel Froxán Rial
01/06/2026 21:57
Once inicial del Club do Mar en el campo del Mugardos
Once inicial del Club do Mar en el campo del Mugardos
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El Club do Mar arrancó un importante empate (1-1) en el campo del Galicia Mugardos, pese a que los de Caión no estuvieron a su nivel habitual. 

Los jugadores de Dani Sánchez se mostraron más nerviosos de lo habitual y les costó adaptarse a la hierba natural del recinto de A Pedreira. 

La figura del conjunto visitante fue el portero Rama, que salvó a su equipo con sus paradas.

Los ferrolanos se adelantaron en el minuto 38 al aprovechar un fallo defensivo. 

Tras el descanso los de Caión tuvieron más posesión y empataron en el 65 por medio de Isma a la salida de un córner. En la siguiente jugada Romero pudo hacer el 1-2.

El desenlace de este enfrentamiento correspondiente a la primera ronda del playoff de ascenso a Preferente se vivirá el próximo domingo en el Municipal de A Laracha.

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