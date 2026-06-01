El Club do Mar no estuvo a su nivel habitual en el campo del Mugardos

Once inicial del Club do Mar en el campo del Mugardos Cedida

El Club do Mar arrancó un importante empate (1-1) en el campo del Galicia Mugardos, pese a que los de Caión no estuvieron a su nivel habitual.

Los jugadores de Dani Sánchez se mostraron más nerviosos de lo habitual y les costó adaptarse a la hierba natural del recinto de A Pedreira.

La figura del conjunto visitante fue el portero Rama, que salvó a su equipo con sus paradas.

Los ferrolanos se adelantaron en el minuto 38 al aprovechar un fallo defensivo.

Tras el descanso los de Caión tuvieron más posesión y empataron en el 65 por medio de Isma a la salida de un córner. En la siguiente jugada Romero pudo hacer el 1-2.

El desenlace de este enfrentamiento correspondiente a la primera ronda del playoff de ascenso a Preferente se vivirá el próximo domingo en el Municipal de A Laracha.