El Xuventude Laracha tiene pie y medio en la próxima ronda

El Xuventude Laracha cuajó un gran partido en el campo del Maravillas Cedida

El Xuventude Laracha derrotó por 1-3 a un Maravillas al que ya había privado del título de campeón de grupo en la última jornada de liga.

El duelo tuvo una primera mitad muy igualada y sin apenas ocasiones. En la segunda los laracheses dieron un paso al frente y fueron superiores al rival, al punto de crear numerosas ocasiones de gol.

Los tantos visitantes fueron obra de Mateo Esmorís, Baldomir y Diego Lorenzo.

El 1-3 final se quedó corto para los méritos del Xuventude, que solo sufrió un poco en los minutos finales.

Su pase a la siguiente ronda parece estar muy cerca.