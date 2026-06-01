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Deportes

El Xuventude Laracha tiene pie y medio en la próxima ronda

Los laracheses fueron muy superiores al Maravillas, al que superaron por 1-3

Manuel Froxán Rial
01/06/2026 21:59
El Xuventude Laracha cuajó un gran partido en el campo del Maravillas
El Xuventude Laracha cuajó un gran partido en el campo del Maravillas
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El Xuventude Laracha derrotó por 1-3 a un Maravillas al que ya había privado del título de campeón de grupo en la última jornada de liga. 

El duelo tuvo una primera mitad muy igualada y sin apenas ocasiones. En la segunda los laracheses dieron un paso al frente y fueron superiores al rival, al punto de crear numerosas ocasiones de gol. 

Los tantos visitantes fueron obra de Mateo Esmorís, Baldomir y Diego Lorenzo. 

El 1-3 final se quedó corto para los méritos del Xuventude, que solo sufrió un poco en los minutos finales. 

Su pase a la siguiente ronda parece estar muy cerca.

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