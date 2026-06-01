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Deportes

Los técnicos de Baio y Xallas, satisfechos pero no confiados

Los de Santa Comba se muestran muy críticos con el gol anulado por el árbitro a Rubén Sande

Manuel Froxán Rial
01/06/2026 21:50
El Baio-San Sadurniño fue presenciado por mucho público
El Baio-San Sadurniño fue presenciado por mucho público
Raúl López
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El Baio y el Xallas, que representan a la Liga da Costa en el playoff de ascenso a 1ª Futgal, obtuvieron un triunfo por la mínima y un empate en los partidos de ida de la primera eliminatoria de la competición. 

Los baieses se impusieron por 2-1 al San Sadurniño. resultado que su entrenador, Diego Lobelos, considera que hace justicia a lo visto sobre el campo. “Los dos equipos iniciamos el partido con demasiado respeto, por lo que en la primera mitad apenas hubo ocasiones”, dice el técnico fisterrán. 

Los baieses encajaron un gol de los llamados psicológicos en el descuento de ese primer tiempo: “Fue una mala salida de nuestro portero, que tuvo que despejar de forma precipitada con el pie y el balón llegó a un contrario, que la metió por la misma escuadra”. 

Sin embargo, los blanquiazules respondieron a lo grande nada más reanudarse el encuentro. “El equipo supo reaccionar muy bien al 0-1. Salimos a buscarlos más arriba y nos mostramos más agresivos en defensa, de forma que el rival se vio sobrepasado". 

A los 5 minutos MC falló un penalti, pero en esa misma jugada llegó el 1-1 obra de Damián y, cuatro minutos después, hicimos el 2-1 y seguimos buscando más. El San Sadurniño solo apretó algo más en los minutos finales porque nosotros cedimos algo de terreno para defender la ventaja y salir a la contra”, explica el entrenador del conjunto baiés. 

Diego Lobelos reconoce que la ventaja es corta. “Está claro que tocará sufrir en la vuelta. Es un campo pequeño, muy distinto al nuestro en dimensiones, en el que ellos meterán a muchos aficionados porque muchos de ellos ya vinieron este domingo a Baio. Pese a todo, en la liga demostramos ser un equipo sólido siempre que jugamos con el marcador a favor. Además, iremos a San Sadurniño sin presión porque nuestro objetivo no era meternos en puestos de promoción”.

El Castriz

Sergio Prego Cancela ‘Doriño’, por su parte, cree que el Xallas mereció traer algo más que el 0-0 inicial de su visita a Suevos. 

El responsable técnico del conjunto de Santa Comba se muestra muy crítico con el gol que les anuló el colegiado del encuentro. “Fue una penetración de Maca con centro final que remató Rubén Sande a la red. El centro fue desde la línea de fondo, por lo que era imposible que hubiese fuera de juego”, se lamenta Doriño. 

El técnico apunta además que su equipo, pese a cambiar su habitual disposición táctica y salir con un planteamiento más conservador, dispuso de más y mejores ocasiones, de ellas tres o cuatro muy claras en la primera mitad. 

Doriño se declara satisfecho con la imagen de solidez que dio el equipo y espera poder recuperar efectivos en ataque para sentenciar en Fontenla.

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